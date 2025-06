NdCBL : c'est le premier article de PetitPrince qui rejoint l'équipe en tant qu'invité. Ce qui a commencé comme un test de TGM4 est devenu un dossier de 34 pages sur Google Docs. On va donc le publier en Précédemment , j'ai commencé à évoquer les points faibles de TGM4. En toile de fond de ce dossier, vous avez peut-être pu déceler un peu de frustration à cause de la Tetris Company, donc autant vous prévenir : à tort ou à raison, je vais me lâcher dans les prochains paragraphes et ceux-ci contiennent une dose de sel excédant largement la limite journalière recommandée. Veuillez compenser la lecture suivante par une partie de A Short Hike, Katamari Damacy, ou Stardew Valley. #mangerbougerjouer.NdCBL : c'est le premier article de PetitPrince qui rejoint l'équipe en tant qu'invité. Ce qui a commencé comme un test de TGM4 est devenu un dossier de 34 pages sur Google Docs. On va donc le publier en plusieurs parties. Celle-ci est la dernière !

XI. La partie où je suis pas content

XII. Le mot de la fin (c'est un jeu super cool quand même)



J’ai aussi bon espoir que le jeu attire plein de nouveaux joueurs de TGM. C’est évidemment moins compétitif que Tetris 99 du fait du manque de mode en ligne et c’est moins blingo-synesthésique que Tetris Effect. La progression est moins explicite que dans d’autres jeux vidéo et c'est en fait une pratique qui se rapproche plus de celle du speedrun. Il y a une recherche constante du perfectionnement de soi. Petit à petit, on se rend compte qu’on survit de mieux en mieux et qu’on peut même commencer à construire pour des Tetris. Perso, c’est un des rares jeux qui me permet d’entrer dans un état de flow (les jeux de rythme en sont d’autres ). C’est particulièrement grisant quand ça arrive et c’est ce qui me pousse à jouer tous les jours. Je crois que je viens d’avouer publiquement être un junkie de Tetris, mais si vous avez lu jusque là, je pense que vous l’aviez déjà deviné (NdCBL : j'en étais sûr ! PetitPrince se fait des lignes).



Plus sérieusement, si je joue tous les jours, je ne fais pas nécessairement de longues sessions. Les parties ont pour vocation d’être courtes (merci les origines arcade) et il est tout à fait possible de considérer faire ses parties journalières, et tant pis si on ne bat pas ses records. Pour moi, une partie intense a tendance à me fatiguer mentalement, et même s'il m’arrive de faire de longues sessions, je sens généralement bien quand persévérer ne va pas aider (on appelle ça le Zombie Training dans la commu).



Je conseillerais aux nouveaux joueurs de commencer par le mode Normal, puis de lire les guides (mon guide du J’ai aussi bon espoir que le jeu attire plein de nouveaux joueurs de TGM. C’est évidemment moins compétitif que Tetris 99 du fait du manque de mode en ligne et c’est moins blingo-synesthésique que Tetris Effect. La progression est moins explicite que dans d’autres jeux vidéo et c'est en fait une pratique qui se rapproche plus de celle du speedrun. Il y a une recherche constante du perfectionnement de soi. Petit à petit, on se rend compte qu’on survit de mieux en mieux et qu’on peut même commencer à construire pour des Tetris. Perso, c’est un des rares jeux qui me permet d’entrer dans un état de flow (les jeux de rythme en sont d’autres ). C’est particulièrement grisant quand ça arrive et c’est ce qui me pousse à jouer tous les jours. Je crois que je viens d’avouer publiquement être un junkie de Tetris, mais si vous avez lu jusque là, je pense que vous l’aviez déjà deviné (NdCBL : j'en étais sûr ! PetitPrince se fait des lignes).Plus sérieusement, si je joue tous les jours, je ne fais pas nécessairement de longues sessions. Les parties ont pour vocation d’être courtes (merci les origines arcade) et il est tout à fait possible de considérer faire ses parties journalières, et tant pis si on ne bat pas ses records. Pour moi, une partie intense a tendance à me fatiguer mentalement, et même s'il m’arrive de faire de longues sessions, je sens généralement bien quand persévérer ne va pas aider (on appelle ça le Zombie Training dans la commu).Je conseillerais aux nouveaux joueurs de commencer par le mode Normal, puis de lire les guides (mon guide du mode tutorial annoté , puis tgm.tips ), voire même de passer faire coucou sur le Discord de la commu (anglophone), qui se réunit autour du leaderboard non-officiel theabsolute.plus . Pas besoin non plus d’avoir un équipement spécial comme un stick arcade (même si le jeu a été pensé pour ça)... Moi-même, je joue principalement au clavier.

J'ai la nette impression que la Tetris Company n'en a rien à carrer du jeu et la plus grande partie de son influence a été délétère pour le tire.À noter : je crache sur la Tetris Company, pas ses gens (en vrai, Henk Rogers semble être un type sympa et il fait plein de trucs pour rendre Hawaï plus durable ), ni les joueurs du mode Standard, ni même le mode Standard en lui-même (même si je le trouve moins intéressant que TGM).J'avance et je reproche les points suivants à la Tetris Company.Une sortie rushée : l'état du jeu à sa sortie montre que cette dernière a été visiblement précipitée et qu'il y a eu un manque évident de QA (Quality Assurance). Il n'était même pas possible initialement de réassigner les touches clavier ! Pour se faire l’avocat du diable, on peut essayer de mettre ça sur le dos d'Arika, qui reprend manifestement le code de 2009/2015 (c’est du DirectX 9) qui visait l’arcade plutôt qu’une sortie Steam. De plus, les développeurs historiques japonais n’ont jamais été très à l’aise avec le monde du PC (je me souviens d’un jank assez remarquable pour la sortie PC de FF7 et de Resident Evil 4 non-remake) malgré la scène dōjin remarquable. Et peut-être qu'Arika voulait sortir le jeu avant la fin de l’année fiscale japonaise ? Tout cela étant dit, je trouve la timeline "annonce en décembre -> sortie en mars" extrêmement serrée.Pas de grade : ce tweet post du forum Steam indique que les grades sont NG (littéralement “No Go” mais idiomatiquement compris en langue japonaise comme "pas autorisé"). Comme je l’ai dit plus haut, je trouve qu’avoir un système de notation immédiatement accessible (comme celui de Bayonetta) est encourageant. Et c'est encore plus paradoxal dans le sens où le système actuel pour Normal est tout aussi obscur que les précédents.Pas de mode online : ce tweet indique que la Tetris Company n’a pas donné l'autorisation à Arika d’avoir un mode online, même pas de leaderboard (alors que Steam a une API facile à mettre en place exprès pour). Pourtant, sur la même plateforme, il y a Puyo Puyo Tetris et Tetris Effect Connected, sans oublier qu’Arika a développé Tetris 99, un des Tetris en ligne les plus innovants du moment...Pas de version Switch : dans un Twitter Space (une sorte de podcast live), on a appris qu’une version Switch de TGM4 a été développée juste pour voir. Mais ce tweet indique que sans un méga succès de la version Steam, pas de version Switch, sans doute à cause de la politique du “un jeu par plate-forme” de la Tetris Company (ce qui est débile parce que il y a déjà neuf jeux Tetris sur Switch : les portages TGM1 et TGM2, Tetris 99, Tetris Effect, Puyo Puyo Tetris, Puyo Puyo Tetris 2, Tetris Game Boy, Tetris NES et enfin Tetris Forever).Changement arbitraire du nom du mode Master : historiquement, le mode on-commence-à-gravité-zéro-et-plus-on-progresse-plus-ça-va-vite s'appelle Master. C'est dans le titre du jeu, et c'est logique que le mode principal se nomme Master. Ici, il se calque sur les modes Master présents dans les jeux Guidelines (à commencer par Tetris Zone en 2007, mais plus récemment vu dans Tetris Effect Connected), à savoir un challenge de survie 20G. Mais du coup, la décision débile à été de renommer l'ancien mode Master en Normal alors qu'il y avait déjà un mode Normal dans TGM2, qui était un Score Attack et qui du point de vue du game design est l'équivalent du mode Marathon présenté dans TGM4 comme l’homologue du mode Master... Gnyagrgh. Ça pourrait être une décision d'Arika mais je me permets d'en douter face à l’ineptie. Je résume tout ce joyeux boxon dans le tableau suivant.Je sais que ce n'est pas grave, mais j'en ai marre de voir encore un autre exemple de novlangue où on appelle un chien un chat et un chat un poulpe partouzeur de droite. Voir aussi : la République Démocratique Populaire de Corée (pas une république, pas démocratique, pas vraiment populaire), l'Union Démocratique du Centre (qui est un parti suisse de droite), la crème anglaise (qui vient de France), l'emmental français (il n'y a pas d'endroit qui s'appelle Emmen en France, et encore moins qui comporte une vallée), Jamie Oliver, le pôle positif en électricité, “Oui, j'ai lu les CLUF” et “Nous prenons votre vie privée très au sérieux”.La position de la boîte de Next : la boîte qui contient l'indication de la prochaine pièce était à l'origine au-dessus de l'aire de jeu et alignée sur celle-ci, comme montré dans de nombreux tweets et images. Dans TGM4, ça a été déplacé sur la diagonale. Pour se faire l'avocat du diable, il y a probablement une règle genre "Le Next et les pièces en jeu ne peuvent pas de superposer". Un des changements que je n'ai pas explicitement cité est que l'aire de jeu est officiellement de 22x10 (deux lignes extras en haut) alors que TGM est en 20x10 strict. Il se peut que la boîte Next fasse collision avec les pièces mises dans les lignes extras, mais c'est quand même stupide.Pas de promo : c'est peut-être le signe le plus indicatif du je-m'en-foutisme ambiant : alors que Tetris Forever, ce jeu-musée ( assez justement qualifié de kitsch par Moguri ) a bénéficié d’une demi-douzaine de tweets et retweets, TGM4 en a eu... deux. Et même pas de tweet annonçant sa sortie, ce qui est un comble pour le nouveau Tetris qui apporte quelque chose de neuf à la licence. À la place, si on regardait la page Twitter à cette date, on trouvait… l'annonce de Puyo Puyo Tetris 2S sur Switch 2 qui date de deux jours auparavant.Cependant, j'aimerais finir cet article sur des points positifs. Après tout, râler n'est pas dans ma nature (ni ma nationalité, je suis Suisse !).Malgré un manque de soutien flagrant de la maison-mère, je suis très, très content de voir un nouveau TGM voir le jour et de constater qu’il continue sa recherche d’un Tetris technique, profond et surtout fun.Même si la petite équipe de TGM (je compte sept personnes distinctes dans le générique) a dû cruncher comme seuls les Japonais savent le faire et comme en témoigne ce tweet , ça reste une groupe de passionnés qui ont le jeu dans leur cœur. Ce n'est pas tout à fait innocent si je montre ce tweet : ce pauvre développeur en train de trimer à 1h du matin s’appelle Hitoshi Hirashima, plus connu sous le nom de Plume (ou Stick ?) Jin8, le premier joueur à avoir obtenu le grade Gm sur TGM3 (que vous avez vu dans la vidéo YouTube précédemment).L’avantage d’être en 2025 sur Steam, c’est de pouvoir mettre à jour ses jeux. Les patchs se sont succédés à un rythme soutenu après la sortie, pour corriger les bugs les plus sévères et implémenter du Quality of Life suggéré par la communauté (on peut configurer librement ses touches au clavier et il est même possible de paramétrer le comportement en diagonal, un machin très pointu). Et il y a encore un dernier mode de jeu (Kamui) qui a été promis dans un avenir proche.Je trouve qu'Arika a réussi à faire le grand écart et à rendre le jeu plus abordable tout en parvenant à le rendre plus dur à haut niveau. Le feeling est bien entendu différent des autres jeux de la série. TGM1 est plus cérébral et stratégique, TGM3 a une frénésie incroyable et TGM2 possède une sorte de juste équilibre entre les deux. Pour TGM4, ça peut aller tout aussi vite, voire encore plus que dans TGM3 (à mon niveau), mais je me sens plus en contrôle et je subis un peu moins le jeu. C'est moins impitoyable tout en restant exigeant. Et c'est pour ça que je pense probablement continuer à y jouer pendant longtemps. J’ai même bon espoir que s'habituer à la très haute vitesse que TGM4 permet grâce à son game design un chouïa plus permissif va me permettre de rétrospectivement m’améliorer sur les jeux précédents. D'ailleurs, dans les Street Fighter classiques, le jeu n+1 n’invalide pas les précédents et un joueur de 2X n'a pas à rougir face à un autre sur Third Strike, qui n'a pas rien à envier face à un joueur de Street Fighter 6.