Splatoon Raiders Direct - le résumé

Vous le savez peut-être mais j'aime bien Nintendo, et en particulier ses séries de jeux. Et Splatoon est, avec Zelda, tout en haut de la liste dans mon petit coeur de Nsex. C'est simple j'ai adoré les 3 épisodes, et même si j'avais acheté la Wii U pour Mario Kart 8, Splatoon premier du nom est instantanément devenu mon jeu préféré de la console. Ont suivis les deuxièmes et troisièmes épisodes sur la Switch qui ont affinés la formule et étendus les façons de jouer tout en restant très (certains diront trop) proches du premier. Tout cela pour dire que lors de son reveal je savais déjà que j'allais me procurer ce spin-off solo et que je l'aimerai probablement plus que de raison. Mais, journalisme total oblige, je me dois de rester objectif et d'analyser objectivement ces 15mn détaillant ce qui sera proposé le 23 juillet dans Splatoon Raiders. Promis je serai neutre. Juré.

Cours Saumon, cours!

Poissonalisation

Le direct :

Tout d'abord Raiders est un spin-off solo (contrairement aux opus canoniques centrés sur des joutes multijoueurs en ligne en 4 contre 4). Enfin il faudrait plus exactement dire "majoritairement" solo, car vous pourrez faire appel à 3 amis en local ou en ligne pour vous aider à mener à bien vos missions.Et donc qu'est-ce que c'est comme jeu? Résumé simplement, disons que vous devez mener des raids sur les îles d'un archipel pour une chasse aux trésors qui ne sera évidemment pas sans dangers. Les dits trésors sont en effet gardés par la faune locale, des Salmonoïdes dans le jargon de Splatoon. Au niveau gameplay, cela ressemble fortement au mode Salmon Run introduit dans la série depuis le deuxième titre, mais en plus étoffé (heureusement).Concrètement votre avatar doit explorer les îles à la recherche de trésors. Pour ce faire il sera secondé par un robot d'exploration piloté par un des membres des Tridenfer, trio bien connu des joueurs de Splatoon 3 (vous savez, ceux qui tapent sur les nerfs à chaque lancement du jeu). Vous devrez donc trouver le trésor et éliminer les Salmonoïdes afin que votre acolyte robotique récupère le magot en forant la couche de roche protégeant le coffre convoité. Il aura comme autre fonction de dénicher des passages vers des strates inférieures (ça ressemble pas mal au dernier Donkey Kong ça).Si certaines des bestioles belliqueuses sont des têtes connues (Salemioches, Marmirador etc...), des variantes et de nouveaux venus (Flamèches, Léchouillards etc...) sont aussi prévus. Des versions "très salées" de tout ce beau monde vous attendrons également, saupoudrés de sel donc et plus énervés que jamais. Et toujours avec des têtes pas possible.La customisation est plus que jamais au coeur du système de jeu, avec des armes toujours plus folles, qui possèdent cette fois-ci des niveaux et certaines avec des habilités spécifiques. Les armes sont à récupérer de manière aléatoires sur la carcasse fumante de votre dernier abattage piscicole. Autre nouveauté : les gadgets. Vous pourrez en équiper 2 à la fois (puis 3 en montant de niveau, voir plus loin) à choisir parmi une myriade d'entre eux, à positionner sur un des trois types de réservoir disponible désormais. Par exemple les Bottes Kaboom vous permettent de littéralement vous jeter dans la gueule du loup (ou du bar selon les régions) en faisant un bond en avant. Autre exemple les Splatellites qui forment un cercle protecteur autour de vous tout en peignant également le sol de votre couleur d'encre. Et ce n'est pas fini! Car comme dit en début de ce chapitre, vous allez pouvoir personnaliser vos gadgets avec moult composants qui vous permettront d'accroitre leur puissance, leur durée, leur zone d'effet etc... Ça a l'air d'aller assez loin, encore plus que dans les épisodes principaux.Le fait d'être passé d'un jeu compétitif à un jeu solo permet de pouvoir choisir un niveau de difficulté. Cela facilite également la mise en place d'un côté RPG, de pouvoir faire monter en niveau son personnage, son réservoir, le nombre de gadget etc... sans qu'il y ait de gros écarts avec vos adversaires. Et bien entendu les développeurs ne s'en sont pas privés. Vous pourrez également créer vos propres gadgets ou améliorer vos armes. Ça a l'air très complet.Autre élément important dans la série, les différentes pièces d'habillement sont bien entendu de la partie. On espère simplement que ce ne sera pas que cosmétique dans ce Raiders, ce serait une regression les concernant. Nintendo oblige vous pourrez récupérer des tenues spéciales en scannant les amiibos Splatoon, y compris les nouveaux prévus pour la sortie du jeu. Il faut bien faire quelques piécettes supplémentaires en tant que petit artisan nippon.