Plongée dans les eaux d'Itch (Partie 1)

Comme itch.io est devenu au fil des années une référence pour le jeu indépendant, quel meilleur moment pour tremper un orteil que là, tout de suite, maintenant ? Avec la release du Bundle for Racial Justice and Equality , le site américain, mais qui appartient à toute la communauté du jeu vidéo, avait proposé pour un tarif de 5€ (minimum, libre à vous de mettre plus) un accès à plus de 1700 jeux, expériences, bande dessinées et autres assets.

Mille sept cents quatre, c'est beaucoup me direz-vous. C'est tout de même huit cents cinquante-deux jeux fois deux. Alors, n'écoutant que notre courage et ne suivant que notre inspiration, on a décidé de lancer notre ligne au milieu de l'océan et d'en ressortir quelques jeux dont on va vous parler, qu'ils soient bons ou non.

Mobius







Qu’est-ce que c’est?

Un plate-former qui va vous retourner le cerveau. En utilisant le principe des rubans de Möbius et en l'appliquant au jeu vidéo, papercookies livre un jeu très malin.

Et ça donne quoi?

Où est-ce que je le trouve ?

Democratic Socialism Simulator

Qu’est-ce que c’est?

Et ça donne quoi?

Où est-ce que je le trouve ?

Synestia

Qu’est-ce que c’est?

Et ça donne quoi?

Où est-ce que je le trouve ?

Overland

Qu’est-ce que c’est?

Et ça donne quoi?

Où est-ce que je le trouve ?

C'est excellent. Dès le moment où le jeu nous laisse manipuler les perspectives, le plateformer un peu basique qu'il était s'en retrouve transcendé. Au début du titre, les flottements et la course de notre personnage nous paraissent un peu flottant. Et l'arrondi des niveaux a tendance à très vite jouer avec nos repères et notre perception. Après une poignée de niveaux faisant office de tutoriel, le jeu nous glisse, l'air de rien, qu'utiliser la souris va nous permettre de jouer avec les perspectives.Effet "Wahou" garanti. Dans un genre qu'on pense avoir retourné dans tous les sens et dont les limites nous semblaient apparentes, Mobius prouve qu'il n'en est rien et que notre medium favori est sans cesse capable de se renouveler.Sa page est ici , sur itch.io.Un Reigns-Like dans lequel on incarne un président social-démocrate dans des U.S.A. anthropomorphisés.C'est excellent ! DSS reprends le principe de choix binaires propres à Reigns. Sauf qu'ici, c'est notre électorat qui va fluctuer, en bas de notre écran. Tout ce petit monde va s'éloigner ou se rapprocher de nous en fonction de nos choix. Les profrontières vont se sentir lésés de l'arrêt de la construction du mur à la frontière du Mexique. Les financiers vont nous demander des niches fiscales etc.En plus de cet horizon politique, on retrouve une jauge de révolution civique à faire monter, mais aussi une jauge de pollution et de pognon. A vous de choisir quel type de président vous voulez être !Le tout est servi par une direction artistique et un humour donnant une légèreté à un titre qui pourtant, parle de sujets complexes.Sa page est ici , sur itch.io.Un "jeu" dans lequel vous pouvez fabriquer vous même votre petite planète.C'est rigolo. Deux minutes. Le titre propose simplement une volée de paramètres avec lesquels ont va jouer pour créer un anneau d'astéroïdes, une atmosphère. Passé une minute trente, on s'ennuie ferme. Si encore on aurait eu la possibilité de modeler à la main les continents et les océans...Sa page est ici , sur itch.io.Un rogue-like de survie mélant road trip et affrontement en tour par tour.C'est sympa mais un poil décevant. Passé le plaisir de voir cette direction artistique vraiment très agréable, on se retrouve avec un jeu trop épuré pour son propre bien. L'aspect road trip sur fond d'apocalypse est bien fichue, mais les "affrontements" sont vraiment en retrait.On vadrouille, on ramasse des ressources en se faisant courser par des méduses, on déplace des poubelles et on rencontre des survivants, mais pour un joueur habitué a Invisible Inc. ou même XCOM, le vide se fera bien vite trop pesant.Sa page est ici , sur itch.io.