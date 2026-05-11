Les jeux du fiston - première partie

Mon fils a un peu de plus de 5 ans ce qui est l'âge que j'avais quand j'ai commencé le jeu vidéo. Il est donc temps qu'il s'y mette à son tour. Il était déjà fasciné par ce qui se passait à l'écran quand papa ou maman jouait. Seulement voilà, trouver des jeux pour un enfant de 5 ans qui ne soit pas des trucs hyper basiques ou des programmes vaguement éducatifs est un sacré défi que j'ai tenté de relever. Je vous propose donc des comptes-rendus rapides des jeux en question. Ils sont tous jouable au minimum à deux en co-op. Le but est de vous aider à choisir si vous êtes dans la même situation. Promis ce ne sera pas uniquement une éloge à Nintendo.

Kirby Super Star (SNES)

Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Switch)

The Lego Movie - Videogame (PC)

Rayman Origins/Legends (PC)

Gears Of War (PC)

The LEGO NINJAGO Movie Video Game (PC)

Kirby Super Star est des joyaux de la Super NES qui est surblindé de contenus avec plusieurs campagnes, des mini-jeux, un boss rush et une excellente BO arrangée comme d'habitude par Jun Ishikawa. Mais c'est surtout un excellent titre pour découvrir les jeux de plateforme. Ce n'est pas trop dur vu que Kirby peut encaisser beaucoup de coups avant de crever et il peut voler si les sauts sont trop compliqués. En plus le gameplay est très varié (il y a même des phases de shoot'em up horizontales) et ça peut se jouer à deux. Comble du bonheur : les différents pouvoir que Kirby gagne en avalant ses adversaires forceront votre progéniture à comprendre lesquels il faut utiliser en fonction de la situation.En quête d'un autre jeu Kirby, mon choix s'est porté sur Kirby's Return to Dream Land Deluxe et je n'ai pas été déçu. C'est un retour aux sources pour la licence avec des jolis graphismes en 2.5D et plein plein de bonnes idées. La difficulté est très bien pensée : le jeu de base est relativement facile mais choper tous les bonus nécessite d'être de plus en plus agiles et de recommencer plusieurs fois les mêmes niveaux. Certains niveaux sont à faire le plus vite possible sous peine de mourir et deviennent vite trop durs pour les plus petits. Si vous finissez le jeu, vous débloquez l'épilogue qui est une mini-campagne au boss final increvable. Kirby oblige, le jeu comporte aussi plein de mini-jeux et un boss rush.Je vous jure que c'est le nom complet du jeu. Le fiston adorant le film et jouant pas mal aux Lego, je me suis dit qu'il fallait tester l'adaptation du film em jeu vidéo. Et ce fut un succès. Non seulement le jeu conserve le charme du film mais en plus il semble relativement adapté à son âge : il y a des puzzles mais pas bien durs, on peut mourir autant qu'on veut sans devoir tout recommencer et les phases plateformes sont relativement simples tout comme les combats. D'autres jeux Lego ont adopté la formule "monde ouvert" mais Lego Movie conserve encore une progression à l'ancienne avec une suite de niveaux. On peut se promener librement dans un niveau une fois celui-ci fini pour accomplir des quêtes annexes mais on peut aussi foncer d'un niveau à l'autre.Dans mes souvenirs, les Rayman à la sauce UbiArt étaient les meilleurs de la série et était assez faciles. J'avais raison sur le premier point mais pas du tout sur le second. Pour Origins comme pour Legends, ça commence doucement mais la difficulté augmente très très vite. Certains niveaux doivent se finir à toute allure et demandent un timing et une précision limite sadiques. Mon pauvre gamin qui a déjà du mal à évaluer les distances pour sauter en a bavé. On a fini par arrêter car concrètement c'était moi qui faisait tout le boulot et passait mon temps à le ressuciter. Mais il en garde une bonne expérience car ce sont des jeux qui débordent de bonne humeur, de joie de vivre, de musique et d'inventivité. En bonus il a appris à faire des wall jumps donc ça lui servira plus tard. On y reviendra quand il sera un peu plus grand.Hahahaha non je déconne. Ca attendra une dizaine d'années.Là encore je vous jure que c'est le nom complet du jeu. C'est exactement la même formule que The Lego Movie mais les combats sont plus compliqués (il ne suffit plus de marteler les boutons), les phases plateformes sont plus dures et il y a beaucoup plus d'occasions de se perdre ou de tomber et de devoir tout refaire. Du coup on progresse mais beaucoup plus lentement. Mais quand 2.0 s'est exclamé avec raison "Papa ! Il faut utiliser le pouvoir de la tornade sur la porte !", j'étais assez fier.