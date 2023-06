Le Guide Factor Apple Arcade, partie 33

pour vous jouer un mauvais tour pour une nouvelle partie du Guide Factor Apple Arcade. Après une période de non-e3 chargée en annonces, je vous propose de vous poser un peu avec cette selection de jeux (plus ou moins) calmes.

Petite revue des stats, nous avons donc 304 jeux présents dans l'abonnement, dont 127 essayés dans ce guide.

JellyCar Worlds





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Donner son avis sur un jeu est parfois délicat. Tenez, prenez JellyCar par exemple. Étant donné le peu de temps libre que j'ai pu avoir ces derniers temps (vous aurez sûrement remarqué la date antédiluvienne du précédent numéro du Guide), j'ai lancé ce titre à plusieurs reprises pour de très courtes sessions sur mon iPhone en attendant chez le médecin, ou chez le kiné (bon sang, je me fais vraiment vieux). Et l’on ne peut pas dire que le jeu m'ait particulièrement emballé. Puis j'ai décidé de prendre la voiture par les roues et je l'ai lancé chez moi, mais cette fois-ci avec le son. Et là, ce fut la révélation. Comme quoi, même sur mobile, l'expérience peut changer du tout au tout si l’on joue dans de bonnes conditions. Bref, le son donc : Le développeur a eu l'idée géniale d'enregistrer tous les bruitages... à la bouche. Couplé à la DA tout en dessin crayonné, cela donne un aspect artisanal irrésistible.

Mais il ne s'est pas arrêté là et a poussé le concept à fond : vous pouvez, vous aussi, enregistrer vos bruitages via une interface simple et bien pensée. Du coup, lors de cette session de jeu, j'ai passé 1 h avec mon fils à enregistrer les pires sons au lieu de "jouer" et l’on s'est marrés comme des bossus. Dans le même genre, mais plus courant, vous pourrez débloquer des items pour décorer votre bagnole, ou bien les dessiner vous-même. Enfin, vous pouvez carrément créer votre propre niveau depuis la dernière mise à jour.

Bon sinon on joue à quoi dans JellyCar World? Cette suite de la série JellyCar (que j'avais personnellement pu faire sur PSP à l'époque) vous met aux commandes d'une petite auto en gelée (vous ne l'aviez pas vu venir celle-là) vue de côté, avec tout ce que cela peut signifier en termes de physique : elle peut s'aplatir, gonfler, rebondir, pivoter, etc.

Ici le gameplay est très bien calibré : on tourne son iPhone en arrière et la voiture cabre, restez appuyé sur la partie droite de l'écran et votre pudding sur roue avance etc... On retrouve ainsi le feeling particulier de la série adapté au mobile et qui utilise donc intelligemment gyroscope, micro et tactile, mais si la manette vous manque, le gameplay habituel au pad est bien entendu possible.

Côté contenu, il y a pas mal de choses à faire : un mode "Aventure" proposant une progression (classique sur mobile) avec des mondes contenant des niveaux courts avec objectifs, un mode "Défi long saut", un mode "Marathon" et "Marathon crânes" à débloquer après avoir terminé les 8 mondes de l'Aventure et le mode niveaux personnalisés susmentionné.

Le jeu est vraiment plaisant, pas frustrant et on peut le parcourir à son rythme. Un excellent jeu mobile à mettre dans sa poche.

The Get Out Kids





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Coincé tout en bas de ma todolist de jeux Apple Arcade, je me suis enfin résolu à lancer ce The Get Out Kids, et ce n'est clairement pas la meilleure pioche de l'abonnement. On suit Molly et Salim, deux enfants et leur toutou Moïse au mitan des eighties voulant aller voir un film en cachette (SOS Fantômes, sans pouvoir le citer faute de droits évidemment) la nuit pendant que les parents sont endormis. Et il va leur arriver un truc surnaturel (la disparition étrange de leur chien). Le reste, je vous laisse le découvrir si vous accrochez au jeu, ce qui à l'évidence n'a pas été mon cas.

Tout d'abord la DA, même si elle est propre, n'est pas des plus éclatantes.

Surtout devoir me farcir des têtes flottantes tout au long de l'aventure m'a fait sortir définitivement du jeu.

Autre problème : le rythme. C'est lent, et beaucoup de texte à lire obligatoirement pour faire avancer l'intrigue.

Mais surtout, c'est "ludiquement" très pauvre. Quelques clics suffisent à avancer, et ce n'est jamais très recherché ou vraiment passionnant. Les puzzles sont simplistes et l'interface, typée point&clic peu engageante.

En bref pas grand-chose à garder, si ce n'est que pour la première fois (?) dans un jeu, une famille musulmane contemporaine est décrite de cette manière, c'est-à-dire de façon normale, précise, mais sans en faire des caisses non plus par rapport aux autres protagonistes.



À ne lancer que par les fans d'aventure textuelle et d'ambiance ado des années 80.

The Enchanted World





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Voici donc un autre puzzle-game sorti day one sur Apple Arcade mais qui est l'exact opposé du jeu précédent : les énigmes sont intéressantes et rapidement corsées sans être insurmontables, l'univers est charmant (en low poly) et les bruitages bien sentis. Enfin aucun texte n'est présent à l'écran car la narration est ici environnementale. Du tout bon en ce qui me concerne.



Vous contrôlez une petite sorcière qui interagit avec son environnement pour bouger des pièces des puzzles (ou des éléments du décor sans intérêt ludique autre que le bonheur de rendre ce monde magique vivant).





Ces carrés de chemin placés dans le bon ordre permettent à notre Hermione en herbe d'avancer vers le casse-tête suivant. En gros c'est une succession de jeux du taquin de plus en plus retords.

The Enchanted World ne propose rien de plus, mais il l’accomplit si bien que c'est un réel plaisir d'enchainer les niveaux.



Pas la peine de s'appesantir plus sur son sort, je vous conseille vivement de l'essayer.



À noter pour être exhaustif qu'il a refusé de se lancer sur mon Mac. A voir si une éventuelle mise à jour corrige ce "léger" soucis, mais la dernière datant d'il y a 6 mois, je doute un peu.

Monster Hunter Stories+





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Difficile de donner un avis sur cette version tant elle souffle le chaud et le froid glacial.

Pour rappel ce spinoff RPG de la série phare de Capcom est sorti en 2017 sur 3DS et avait fait sensation (à raison).

Les graphismes très typés Level-5 tout mignons à destination des plus jeunes, la composante "collectionnite" de monstres à la Pokémon, et les combats au tour par tour classique des J-RPG apportait à la série un jeu plus facile d'accès que les épisodes canoniques.



Un an plus tard le jeu voit le jour sur mobile et avec lui des sauvegardes auto et surtout des graphismes HD rendant la version 3DS complètement dépassée sur ce point... Mais c'était sans compter l'absence de support manette !

Déjà à l'époque c'était assez aberrant de la part de Capcom de faire l'impasse sur une feature pareille, surtout pour un portage d'un jeu 3DS possédant de facto ce type de contrôle. Et maintenant que le jeu sort sur Apple Arcade en version +, on était en droit de le voir arriver.

Eh bien non, toujours pas alors que c'est clairement devenu la norme, Capcom persiste et signe dans son refus de faire ce petit effort pour nous fournir la version ultime de son jeu.



Alors oui il n'en devient pas mauvais pour autant, ses qualités sont toujours présentes même 5 ans plus tard et dote Apple Arcade d'un poids lourd, mais bon sang être obligé d'utiliser un stick virtuel pour contrôler son avatar... pourquoi tant de haine Capcom?!

lumen.





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

À croire que j'avais besoin de Puzzle-Game ces derniers temps (alors qu'en vrai je choisis mes jeux à essayer complètement au hasard), lumen. est un représentant typique du genre.

Dans un enrobage Steampunk du plus bel effet, vous devrez résoudre des casse-têtes à base de rayons lumineux à rediriger au bon endroit grâce à des miroirs.

Ce faisant, vous découvrirez des films retraçant les inventions centenaires d'une scientifique de talent. Une carotte pour le moins originale.



Cheminement habituel d'un jeu mobile, chaque niveau peut être solutionné facilement ou en vous creusant un peu plus les méninges si vous voulez obtenir les 3 étoiles synonymes de résolution parfaite du puzzle.

Le feeling avec ce jeu est excellent dès le début, mais il faut reconnaître qu'il se montre rapidement répétitif au niveau du gameplay, mais aussi sur la musique et les graphismes.

Donc pour l'apprécier au mieux, préférez le picorer de temps à autre plutôt que d'enchainer les niveaux sur plus d'une heure.

lumen. aurait également gagné à avoir ses éléments graphiques dotés d'une meilleure définition, et c'est d'autant plus visible sur grand écran dès l'iPad.

Enfin un petit mot sur les manettes (qui sont bien prises en charge): ce n'est clairement pas la meilleure façon d'y jouer.



En clair et pour résumer, jouez-y plutôt sur iPhone et savourez.

Un jeu de plateformes basé sur la physiqueC’est développé par Walaber Entertainment (en fait un seul développeur) auteur du premier JellyCar et d'autres jeux plus obscurs, mais toujours basés sur la physique.Catégorie : Arcade OriginalsSort aussi sur PC et SwitchLes contrôles sont aussi bons en tactile qu'à la manetteOrientation paysage imposéePréférez l'iPhone(Version 1.3.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad 8BitDo)C'est bienUn puzzle-game narratifC’est développé par Frostypop, développeur prolixe sur Apple ArcadeCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le tactileOrientation paysage imposéeTout appareil convient(Version 1.0.13, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad 8BitDo)C'est bofUn puzzle-gameC’est développé par AI Interactive (composé de 2 personnes) et édité par Noodle CakesCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont uniquement tactile/souris, pas de padOrientation paysage imposéePréférez l'iPhone(Version 2.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad 8BitDo)C'est bienUn J-RPGC’est développé par Capcom/MarvelousCatégorie : App Store GreatsSorti aussi sur 3DS et AndroidLes contrôles sont uniquement tactile !Orientation paysage imposéePréférez l'iPad(Version 1.0.01, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen))C'est ?Un Puzzle-GameC’est développé par Lykke Studios ayant sorti une paire de jeux sur l'abonnement, ainsi que quelques autres sur mobile et PCCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont faits pour le tactile ou la sourisOrientation paysage ou portrait au choix sur iPad, Portait imposé sur iPhonePréférez l'iPhone(Version 2.0, lancé sur iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 11" M1 (3e Gen), et Mac OS Ventura (MacMini 2018), avec et sans pad 8BitDo)C'est bien