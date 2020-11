Le Guide Factor Apple Arcade, partie 20

Et de 20! Et on n'en est qu'à la moitié (73 jeux essayés dans ce guide), car contrairement à ce qui se dessinait au départ, Apple continue d'alimenter régulièrement son abonnement Arcade, si bien que nous en sommes à 139 jeux sortis (+ 6 à venir prochainement). Un nombre qui va donc bien au delà des 100 annoncés (sans qu'aucun titre ne soit éjecté du catalogue - pour l'instant?), et il y en a vraiment pour tous les goûts. Néanmoins on va rester dans la thématique du sport, commencée en partie 19 , avec cette fois-ci des pratiques bien identifiés : un jeu de baseball et deux jeux de foot.

Ballistic Baseball

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

La sélection de jeux de sports traités cette semaine se démarque de la précédente sur le positionnement moins arcade, plus "simu", même si on va le voir, ce n'est pas vraiment le cas.

Et l'entrée en matière est particulièrement austère avec ce Ballistic Baseball. On a droit, avant même la possibilité de choisir sa langue, à un "tutoriel" de 3 écrans fixe avec une myriade d'informations textuelles (en anglais donc), et possibilité de jouer pendant un point du match le lanceur et un autre en tant que Batteur. On pense alors qu'on a à peine effleuré le gameplay mais en fait ... vous avez joué à 100% du jeu. Pendant un match on ne contrôle que les lancers du lanceur et les coups de batte du batteur, tout le reste des parties est automatique, on voit ses coéquipiers s'activer mollement et on n'a aucune emprise sur le déroulement du match. Très frustrant. Et quand je parle de "contrôle", ce n'est qu'un appui au bon moment sur un bouton.

Concernant l'ambiance des matchs, elle est morne (spectateurs, commentaires, jeu mou, animations "sans convictions" etc...). Bref on baille rapidement.

L'intégration du jeu sur Mac est de surcroît bâclée : pendant le tutoriel, les touches servant de modèle représentent le clavier alors que c'est le pad qui est actif, et le pointeur de la souris reste toujours visible... Le pire est que ce foutu pointeur est encore là après réglages.

Enfin terminons ce sinistre tableau par la plaie d'Apple Arcade : le jeu en ligne. Encore une fois, il m'a été impossible de trouver un adversaire (spoiler pour le jeu suivant : c'est la même).

Sinon au rayon des bonnes choses on doit se contenter d'un jeu joli et très soigné dans un style cartoon du plus bel effet, de musiques dans les menus très "EAméricaine". Et vraiment j'ai beau chercher je ne vois rien d'autre de bien enivrant.

Sociable Soccer

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Cela dit les menus et modes de jeux sont relativement complet avec gestion de coach, de joueurs et d'équipe que l'on crée de A à Z avec obtention de différentes "cartes" de nouveaux joueurs. Oui bon ça rappelle fortement FUT mais c'est plutôt une bonne chose pour un titre de cet acabit.

Autre bonne nouvelle (même si on aurait crié au scandale dans le cas contraire) : nous avons la possibilité d'appairer deux pads pour des matchs en local, et ça c'est cool.

Ce qui est moins cool en revanche, et on le voit dès les premières secondes de jeu, c'est la lenteur et le manque de fun des rencontres.

La partie son est "ringarde" avec des bruitages risibles et un bruit de foule dans les gradins mal géré. Comble du ridicule, les tacles sont assassins et détonnent par leur vivacité en regard du reste du jeu.

Et pour prendre la balle, on n'a pas vraiment d'autres choix (en se dirigeant vers le porteur de balle on peut la lui prendre de manière automatique, mais ça ne réussi que de manière aléatoire, ce qui nous pousse vite à enchainer les tacles et donc les cartons.)

Lorsqu'on a le ballon, on peut jauger la puissance de ses passes et tirs, ces derniers peuvent être contrôlés au niveau de leur trajectoire (seulement après que le ballon ait quitté votre pied, ce qui est assez perturbant... et c'est pareil pour la puissance), mais ce n'est pas très probant manette en main ou alors je manque de pratique. Les différents angles de caméra sont bien pensés et lisibles. Autre chose à signaler, faute de droits, les joueurs ont du être renommés comme à la bonne époque des ISS : Peiet, Mdeppe et autre Memdanda vous feront surement sourire.

Charrua Soccer

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Ah et bien voilà, c'est déjà mieux que le titre précédent!



C'est rapide, très lisible, fluide et à l'aise sur tous les supports essayés.

De plus il est facile d'accès et bien réalisé, avec ce mélange de 3D rondouillarde et d'une petite touche de cell shading (j'adore la déformation du ballon façon Captain Tsubasa).

On peut ne pas adhérer à la DA, mais elle n'est pas de mauvais goût comme, au hasard, HyperBrawl Tournament.

Surtout le jeu n'a pas la prétention galvaudée d'un Sociable Soccer. On est ici face à un jeu typiquement Arcade et bon enfant.

Niveau Gameplay c'est basique mais complet : la puissance des passes et des tirs est ajustable, on peut activer/désactiver les aides pour réussir à coup sûr ses tirs cadrés et ses passes, les modes de jeux sont nombreux (tournois local ou contre IA, modification des règles, carrière, pénaltys etc...) et les paramètres essentiels sont modifiables (Hauteur de caméra, durée des matchs etc...).

En revanche aucun mode de jeu en ligne, mais sur Apple Arcade ce n'est malheureusement pas une grande perte...

Le jeu fait donc un sans faute sur ce qu'il promet : c'est fun, agréable et fluide.

En résumé : appairez 2 pads et vous passerez un moment convivial en famille ou entre amis. Et c'est tout ce qu'on lui demande.

