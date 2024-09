Gamescom 2024 : Factor Motorsport Edition Spéciale

Vroom vroom die Pandas ! Ich bin Xavor de Charme qui déboule dans les allées de la Gamescom 2024 juché sur sa turbo-saucisse ! Si j’ai profité du salon pour aller voir les jeux vidéo normaux qui se contrôlent avec une manette pas chère, j’ai aussi fait quelques petits écarts pour tripoter du volant hors de prix et souiller de beaux pédaliers avec mes godasses de randonnées. Petit tour du stand Moza Racing ainsi que quelques infos sur des choses que je n’ai pas pu voir.

Moza Racing

Thrustmaster

Nacon présente Revosim

Seul constructeur dédié à avoir un stand à lui tout seul, Moza Racing, la marque chinoise sortie de nulle part en 2020, a présenté plusieurs nouveautés sur le salon. J’ai pu notamment mettre les pattes sur le nouveau pédalier à capteur de pression de 200 kg CRP2 couplé au mBooster Actice Pedal, leur pédale active. Deuxième constructeur à la proposer après Simucube , une pédale active motorise sa course avec un gros moteur pas-à-pas de fraiseuse CNC afin de donner des retours à l’utilisateur comme le fait un volant à retour de force. En l’état, l’effet ressemble un peu aux gachettes de la manette PS5 sauf que là, nous y mettons singulièrement plus de force, expliquant les 2000 balles par pédale demandées par Simucube. Moza propose sa version, avec un moteur qui a l’air plus petit pour un prix encore non annoncé. En pratique, les retours de la pédale permettent de sentir l’activation de l’ABS (pour le frein) ou celle du traction control (pour l’accélérateur), de faire passer des vibrations ainsi que de pouvoir choisir finement la dureté du frein.Ce qui est rigolo, c’est qu’ils ne m’avaient pas prévenu et j’ai bien été surpris lorsque la pédale de frein s’est soudainement mise à prendre vie sous mon pied. A savoir que si vous êtes bricolo, un projet open-source permet de vous fabriquer la vôtre J’en ai déjà parlé ici , j’ai pu mettre les mains quelques minutes sur le Vision GS, le volant haut de gamme de Moza avec son écran tactile à gyroscope. Si le volant est de bonne facture, la rotation de l’écran est assez lente, cassant tout effet spectaculaire. De plus, l'intérêt d’un tel écran se pose si le joueur n’a pas le volant sous le nez, vu que dans n’importe quelle autre position, il est plus facile de regarder la télémétrie affichée dans le jeu.J’ai aussi pu essayer la base R12, d’environ 12 Nm (Newton/mètre) en pointe, accompagnée du volant KS sur un simulateur nous proposant un petit défi : battre le temps de 1:29:50 sur le Red Bull Ring en moins de cinq minutes. J’ai fait honneur à Factor avec un petit 1:28:70 qui impressionna petits et grands présents sur le stand. J’ai tellement aimé l’expérience que je me suis offert un R12 et KS une fois rentré chez moi.Le troisième simulateur proposait le R3 d’environ 3.9 Nm en pointe, seule base compatible consoles Xbox de la marque. Si le pédalier SR-P Lite sans capteur de pression et le tout petit volant ES faisaient un peu pitié après ce que j’avais essayé avant, le retour de force était loin d’être ridicule et peut être une bonne porte d’entrée à la place de Thrustmaster ou Logitech avec son pack à 450 €.Bon, je sais que tout ça, vous vous en foutez. Ce que vous voulez savoir, c’est si j’ai pu mettre les mains sur le volant TSW pour gros camion. Eh bien oui, j’ai pu l’avoir en main. Il est gigantesque et très bien fini. J’ai aussi pu tripoter le Multi-Function Stalks, un accessoire permettant de rajouter des comodos de bagnoles entre le volant et la base. Oui, le clignotant se désenclenche automatiquement après avoir pris un virage, comme dans la vraie vie.J’ai aussi pu admirer sous une vitre le prochain volant de Moza, le Porsche Mission R Steering Wheel, réplique du volant de la supercar électrique du constructeur/collaborateur allemand. Le design du bazar est clinique, avec un écran complètement personnalisable subtilement intégré à la face avant. Le fruit de cette première collaboration avec une marque existante n’a ni prix, ni date annoncés.Pour terminer, Moza a annoncé une refonte de son algorithme de retour de force dans une mise à jour actuellement en bêta, la NexGen 3.0 FFB.La marque française a présenté un nouveau pédalier modulable, le Raceline Pedals, qui ressemble énormément aux pédaliers d’entrée de gamme de chez Fanatec ou Moza. Le pack de base proposera deux pédales avec effet Hall basique à moins de 100 € mais pourront être améliorées avec un capteur de pression, d’autres formes de plaques ou simplement une troisième pédale.Un prototype de nouvelle base direct drive compatible PS5 a aussi été présenté, caché dans une boîte au camouflage bleu. Selon les personnes ayant pu le tester, les sensations le placeraient à équivalence avec les CSL DD de Fanatec ou les R3/R5 de chez Moza et donc en dessous de leur premier et seul modèle direct drive, le T818 et ces 10 N m constants.En tout cas, Thrustmaster a l’air de se remuer pour rattraper son retard technologique sur les autres marques après s’être longtemps reposé sur ses acquis. Maintenant, il ne reste plus qu’à sortir des volants un peu plus qualitatifs.Thrustmaster doit d’autant plus se secouer qu’un autre acteur grand public débarque avec une nouvelle gamme dédiée à la simulation auto. Nacon a donc présenté le RS Pure DD 9 Nm, une base direct drive concurrençant directement le CSL DD et le Moza R9. Celle-ci arrive avec un volant circulaire de 300 mm de diamètre et un pédalier à capteur de pression de 100 kg. Ce nouveau joujou sortira quelque part avant la fin de l’année 2024. A voir s’il y a encore de la place sur le marché pour un nouvel acteur débarquant sans écosystème.