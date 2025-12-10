Fact'Or 2025 - Newin

Je suis rentrée dans 2025 des étoiles dans les yeux et pleine d’excitation, mais l’année a aussi été pleine de surprises. Du coup, je me retrouve à faire un grand écart à la limite de l’écartèlement entre de grosses déceptions et adorations. Je vais donc équilibrer entre déclarations d’amour et espoirs déçus.

Fact'Or J’y ai cru mais non : Cronos: The New Dawn

Fact'Or Je t’aime mais ca marchera pas entre nous : The Midnight Walk

Fact'Or de la cause perdue : Hell Is Us

GOTY (et du siècle aussi en fait) : Senua's Saga: Hellblade II