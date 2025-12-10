ARTICLE
Fact'Or 2025 - Newin
Je suis rentrée dans 2025 des étoiles dans les yeux et pleine d’excitation, mais l’année a aussi été pleine de surprises. Du coup, je me retrouve à faire un grand écart à la limite de l’écartèlement entre de grosses déceptions et adorations. Je vais donc équilibrer entre déclarations d’amour et espoirs déçus.
Fact'Or J’y ai cru mais non : Cronos: The New DawnUne étude de 1996 à base d’exploration intestinale par Kahneman et Redelmeier a mis en lumière l’effet psychologique “Pic fin”. En effet, peu importe les souffrances perçues, tant que la fin est agréable, une expérience est globalement ressentie comme telle. Sous la lumière des trouvailles de cette étude, je vais donc commencer par les expériences douloureuses.
Comme 2025 a été pour moi une année des extrêmes, j’ai eu plus d’une déception. Tout en bas du classement de mes pires expériences, je trouve The Midnight Walk et Cronos: The New Dawn.
Pour le cas de Cronos, j’avais hâte de revoir la Bloober Team reparler de sa Pologne sans les maladresses qu’avait The Medium. Tristement, il y arrive, mais que très tard dans l’expérience, trop tard pour sauver les meubles. Ce qui m’a laissé une énorme partie du jeu avec juste ses mécaniques, et ses visuels qui ont une odeur de déjà-vu, avec quelques bonnes idées qui perdent leurs sensations d’originalité après quelque heures.
Je me suis du coup vite retrouvée devant cette impression désagréable de voir les ficelles d’un tour de magie et y mettre du mien pour lui donner une chance et voir l’autre côté.
Le twist avec Bloober, c’est que ces ficelles sont rarement très élégantes et Cronos n’en fait pas exception. Il essaye douloureusement de jongler entre un design très “survival” avec munitions et mouvements très limités… puis il force le combat avec des ennemis relativement rapides qui viendraient d’un jeu d’action. Ce design de combat mis dans des level designs très clef-porte typés Resident Evil bif bof fait qu’il ne trouve jamais de chaise où s’assoir et c’est vite fatigant.
Fact'Or Je t’aime mais ca marchera pas entre nous : The Midnight WalkThe Midnight Walk est dans une position difficile pour moi. Je vois un tel amour dégoulinant par tous les pores de ce jeu. Avec ses visuels et son univers, il me donne presque envie de m’excuser auprès de lui pour ne pas avoir accroché à la narration et ses mécaniques (avec ou sans VR). J’aimais beaucoup Lost in Random et j’avais très envie d’aimer celui-ci aussi mais la connexion entre nous ne s’est pas faite.
Fact'Or de la cause perdue : Hell Is UsJ’ai une réputation de Sainte Patronne des Causes Perdues à tenir et ici, j'avais deux gros candidats : Eriksholm: The Stolen Dream, dans lequel j'ai retrouvé tout ce qui m’avait attrapée durant la gamescom, et Hell Is Us. J’ai donc apprécié Eriksholm mais c'est de Hell Is Us dont je vais vous parler.
Avec ses airs de souls like rincé (et c’est pas mal le cas), le jeu m'a plongée dans une enquête qui m’a passionnée. L’équipe de développement a compté beaucoup d'anciens de Deus Ex: Mankind Divided et ça se sent, puisqu'on y retrouve cette même passion pour les mondes qui récompensent l’obsession.
Et Hell Is Us le sait, avec sa direction "Ni carte, ni boussole, ni marqueur de quête", c’est la première expérience que j’ai eue qui m’a donnée envie de noircir les pages d’un carnet de notes, me menant aux bords de la folie.
Même si certaines de ces notes sont à propos de puzzles très explicites, beaucoup sont faites d’écoutes très actives de personnages pour ensuite trouver des objets et dire “Ah mais je me souviens qu’un mec m’a dit un truc en rapport avec ça”. C’est à ce moment que j’ouvre mon carnet de gribouillis et flèches pour retrouver où puis, de fil en aiguille, je trouve à qui parler pour découvrir un nouvel indice qui me mènera autre part.
GOTY (et du siècle aussi en fait) : Senua's Saga: Hellblade IISi vous m’aviez dit il y a quelque années qu’un jeu estampillé Xbox (ou n'importe quel bout de logiciel qui a pu sortir de Microsoft) se retrouve à me marquer autant que ça, j’aurais probablement ri. Mais le 12 aout, Ninja Theory a sorti Senua's Saga: Hellblade II sur PS5 et, depuis, comme une obsession, j’y pense tous les jours. Comme si le jeu avait brulé le fond de ma rétine, je le vois partout. Comme une malédiction, une partie du reste du medium me parait plus fade parce qu’ils ne sont pas Hellblade II. Et pour en rajouter une dernière couche, je n’utilise pas des superlatifs pour effet de style ici.
Hellblade 2 m’obsède au point d’avoir commencé à écrire un test une fois avoir terminé le jeu (quelques jours après la sortie) et au moment de l’écriture de ce Fact’or, je suis encore dessus… à essayer de mettre en mots l’expérience que j’ai vécue. Si je devais résumer très grossièrement ma pensée, le jeu arrive à ajouter une couche de cinéma sur les acquis du premier épisode que j’aime déjà beaucoup. En soi, ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle au vu des mariages rarement heureux entre jeu vidéo et cinéma. Mais ici, Hellblade II arrive à comprendre cette partie instinctive devant un film, cette chose désarmante quand l’œuvre nous emporte, peu importe notre compréhension des règles de la grammaire du montage, du cadrage ou du rythme. Il comprend et utilise ces outils sans oublier où est son medium et par conséquent met le doigt sur ce que tant de jeux ont échoué à reprendre ou émuler. Il se paye en plus le luxe de me donner des visuels (et indirectement quelques sujets) qui me touchent dans un emballage technique solide. Un bonheur de polyamour à passer le meilleur moment entre mes deux arts que j’aime tant.
Ma liste de grosses déceptions et expériences importantes ne s’arrête pas là, mais tout le cœur de ce genre d’article est de faire des choix. J’aimerais quand même mentionner quelques autres expériences positives avec Lost Records: Bloom & Rage, qui m’a fait tant pleurer et qui va surement me rester, ou System Shock 2 que j’ai découvert via son remaster, qui reste la licence de JV la plus horny de la galaxie (et non, je n’expliquerai pas pourquoi). En bref une excellente année comme je n'en avais pas eu depuis très longtemps.