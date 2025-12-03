Fact'Or 2025 - Fougère

Woo, une nouvelle année de terminée ! J'ai encore joué à plein de trucs cette année, tous plus cool les uns que les autres. Je suis un joueur heureux, et on va se concentrer là-dessus sur ce top, parce que la réalité sucks un peu trop en ce moment.

Fact’Or du jeu qui me fait me sentir comme un gamin : Final Fantasy VII Rebirth







Fact’Or du meilleur Skyrim depuis Skyrim : Tainted Grail: The Fall of Avalon



Fact’Or du jeu que j'ai lancé pour voir et deux semaines de ma vie ont disparu : ARC Raiders







Fact’Or du big up annuel à Supergiant Games : Hades 2



Fact’Or du jeu où j’ai des trucs à dire et il va falloir que ça sorte : Spiritfarer







Fact’Or du classique qui m’est tombé des mains : Bloodborne







Fact’Or du jeu qui aide à survivre à 2025 : Deltarune





Fact’Or du jeu avec lequel je vais encore vous casser les oreilles dans dix ans : Wednesday





EH OUI ! Il est sorti cette année sur PC, j’ai donc le droit d’en remettre une couche ! Et perso, j’adore ce que fait Square avec les remakes. On est loin d’une exploitation basique de la nostalgie qui fait rage ces dernières années dans le JV et le ciné et vraiment plus dans le territoire du remake qui veut sublimer le matériau d’origine.Avowed c’était sympa, mais si vous voulez un Skyrim Simulator de qualité, c’était vers Tainted Grail qu’il fallait se tourner. Une bonne durée de vie, une progression maîtrisée, un scénar qui touche à des thèmes intéressants. Que demande le peuple ? J’ai mis quelques dizaines d’heures dedans, et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde.Mon jeu surprise de la fin d’année. Je ne m’y intéressais pas du tout, et le peu de temps passé sur la bêta publique m'avait pas mal refroidi. Mais depuis la sortie, le nombre d’heures que j’ai passé topside a grimpé en flèche, à ma plus grande consternation. Plein de copains y jouent, ce qui aide à rendre le jeu attractif, mais je serais incapable de dire précisément ce qui me fait relancer des parties de manière compulsive. Probablement le côté étonnamment wholesome des premières semaines, et l’envie d’enfin réussir à crafter les plus grosses armes pour faire le kéké avant de me faire descendre dans le dos par un mec avec un équipement gratuit.Je ne pense pas avoir besoin de développer le propos plus que ça. Tout le monde sait que Hades 2, c’est de la bombe. Donc, si c’est votre came, rendez-vous service et achetez-le.J’assume avoir entamé un nouvel arc dans ma carrière de Panda fan de JV : celui où je ne parle que des jeux qui me secouent beaucoup à l’intérieur. Cette année, vous avez eu le droit à mon test beaucoup trop personnel de Wednesday, où à ma take éclatée sur The Last of Us dans Cooldown (TLDL : les jeux de la licence sous-exploitent leur medium et ça aurait dû être une série télé dès le début parce que ce sont des objets ludiques médiocres).Mais vous avez échappé à un rant probablement trop long sur la mort, le deuil, l’identification des joueurs à leurs avatars et les fins ratées que m’a inspiré Spiritfarer. C’est forcément un jeu que je recommande à tout le monde, mais j’ai été pris à rebrousse-poil par la façon dont il traite ses sujets, et je sais que ma take va encore me valoir les regards en coins du reste de la rédac. Bref, Spiritfarer c’est très bien, jouez-y.J’en ai déjà parlé dans Cooldown, mais ça m'a suffisamment marqué pour avoir envie d’en remettre une couche. Cette année, j’ai joué à Bloodborne, et mon avis à chaud après avoir terminé* le jeu, c’était : “J’ai l’impression d’avoir joué à un mauvais Sekiro”, en précisant que cette opinion concerne uniquement le gameplay, pas du tout la DA ou le scénario.Donc oui, j’ai été un poil déçu par Bloodborne. J’aurais probablement dû faire comme Half-Life et attendre qu’une équipe de fans absolument fabuleux appelés Saw Collective se décide à faire un remaster qui éclipse l’original.*J’ai laissé trois boss en vie, dont Orphan of Kos et Moon Presence, mais j’avais un temps de jeu limité et j’ai eu la flemme de partir farmer des Blood Vials pour enchaîner les try.On rigole tous gentiment de Frostis et de son amour pour Big N, mais si je suis honnête, je suis probablement un aussi gros fan boy que lui, sauf que moi, c'est de Toby Fox. Et si j’avais aussi souvent que lui l’occasion de parler de mon chouchou, je me serais probablement fait virer depuis longtemps.Jouer aux quatre premiers chapitres de Deltarune était l'un des meilleurs moment de mon année de joueur. J’ai vraiment l’impression de jouer à un titre qui a été fait pour moi, par un ami qui connaît mes goûts en matière de JV et qui voulait me faire le plus beau cadeau possible. Et autant dire qu’en 2025, ce n’était pas de trop.Mon GOTY, sans même avoir besoin de réfléchir, mais il boxe dans une autre catégorie que le reste de la sélection. Les bons jeux vous font évoluer et changer en tant que joueur. Les grands jeux, comme Wednesday, vous font changer et évoluer en tant qu’être humain.