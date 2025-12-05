Fact'Or 2025 - Feed

Une année de plus se finit bientôt et on n'a pas vu le temps passer. Et j'en ai consacré beaucoup aux mêmes jeux. De la comfort food vidéoludique. C'est un bon moyen de se reposer et de passer de bons moments entre amis en discutant (et en jouant aussi). Je pensais du coup n'avoir pratiqué que peu de titres cette année. C'est faux et comme d'habitude, j'ai joué à énormément de choses. Et je vais vous parler un p'tit peu de tout ça.



Monster Hunter Wilds est un excellent opus de cette saga qui a déjà plus de vingt ans. Beaucoup plus accessible, moins de friction, c'est agréable à jouer. Ça manque un poil de contenu en revanche, mais le jeu a déjà été mis à jour un paquet de fois pour combler ce manque. Et surtout, comme le dit un de mes amis, "c'est optimisé à la zob". Étant détenteur d'un gropécé, je suis un peu immunisé, mais ce n'est pas très sérieux quand même.











Il s'est fait eclipser assez rapidement par Rise of the Ronin m'a occupé quelque temps, une version open world de la formule Nioh, avec toutes les bizzareries et le jank des jeux japonais.Il s'est fait eclipser assez rapidement par Assassin's Creed Shadow , qui bien que formulaïque, a une excellente finition. Le jeu démarre fort, avec un très bon rythme sur le premier acte, mais s'essoufle malheureusement, se noie sur le deuxième, et on finit le troisième sur les rotules. J'y retournerai néanmoins pour le contenu additionnel. Et la balade dans ce Japon virtuel est plaisante.



Elden Ring Nightreign m'a fait transpirer. Le jeu est sorti dans un état lamentable (impossible de jouer à deux les premiers jours) mais les mods l'ont sauvé en ce qui me concerne. C'est la sauce Souls hyper condensée et sous amphétamine. Ça va à cent à l'heure et ça fonctionne. Si vous avez des amis qui aiment courir et saigner, ça fonctionne très bien. La première extension sort dans quelques jours, et je vais absolument y retourner.



Silksong , ça fait sept ans qu'on l'attendait. C'est beau, c'est pas facile, c'est bien. Et si c'est vraiment trop dur, là encore, il y a des mods. Elle est pas belle la vie ?



Dying Light: The Beast devait être une extension pour Dying Light 2. Finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu et c'est devenu un jeu à part entière, offert pour ceux qui avaient la version ++ salade, tomates, oignons de Dying Light 2. C'est gentil. C'est à mi-chemin entre le premier et le second, avec une excellente ambiance et un gameplay plus maîtrisé à mon sens. Si vous aimez la formule Mirror's Edge + zombie, c'est top.





Borderlands 4 , je l'attendais, je n'ai pas été (trop) déçu. La formule monde ouvert marche bien, de manière surprenante. La narration ne prend aucun risque, c'est tiède, mais on évite du coup tous les écueils du troisième opus. Le gameplay fonctionne toujours aussi bien, la boucle de combat a encore été améliorée par rapport au précédent, donc tout bon de ce côté.

Dans les choses à reprocher, là encore, "c'est optimisé à la zob", tragique. L'open world offre moins de variété que les niveaux séparés, moins de folie à ce niveau (à de rares exception, justement sur les niveaux séparés). La narration comme mentionnée ne prend aucun risque, le endgame n'est pas palpitant (pour ne pas dire pratiquement inexistant) et même si les combats sont plaisants, ils n'ont pas la profondeur d'un jeu comme Darktide par exemple. On balance tout dans le tas et la difficulté vient des grosses éponges qui font énormément de dégâts. Curieux de voir ce que vont donner les extensions. Il y a souvent des pépites de ce côté.



Néanmoins, ça reste un de mes jeux phares de cette année. Classique et efficace.



Daimon Blades , le nouveau Streumon, a cette patte, ce style inimitable. C'est beau, c'est rapide, c'est violent, c'est parfois un peu brouillon. C'est fait avec amour, mangez-en.



Killing Floor 3 , c'est plus compliqué. Ayant adoré les deux précédents, ce fut décevant. Il y a du potentiel, on peut s'amuser, il y a des choses qui fonctionnent, mais il y a encore du boulot. Une grosse mise à jour vient de séparer les persos/héros des classes, comme dans les précédents. Donc, ça va dans le bon sens. Il manque néanmoins des choses, comme le fait que le jeu soit limité à des maps de cinq vagues. Où sont les options pour trois, sept ou dix comme dans les prédédents ? Comme Payday 3, à suivre de loin.



Ok, on reprend un peu son souffle, on se pose cinq minutes, on s'étire un peu, et on continue. Pour embrayer, c'est pas forcément sorti cette année, mais ça a eu de grosses mises à jour, ou c'est sorti d'accès anticipé.



Hades 2 est sorti d'accès anticipé. C'est comme le premier en mieux ? Un peu différent, mais même formule. Pas de grosse surprise, si on a aimé le premier.



Path of Exile 2 a été mis à jour avec un nouveau chapitre sur sa campagne. Ça a été rééquilibré et... c'est bien ? C'est beau, ça bouge bien. C'est un peu moins complexe que le premier (pas besoin de deux doctorats pour y jouer, un seul suffit). Il paraît que ce n'est pas encore bien équilibré quand on est très loin sur le endgame, mais du peu que j'y ai joué (soixante heures), c'était chouette. Est-ce que j'aurai envie de recommencer une campagne à chaque league ? Ça m'avait gonflé dans le premier, ça risque d'être pareil ici. Il faudrait un raccourci pour commencer directement sur les cartes quand qu'on a fini la campagne une fois.



Last Epoch a eu de grosses mises à jour également. Un autre hack 'n slash, un peu différent, avec une mécanique un peu originale: chaque sort/attaque a son propre arbre de talents pour l'améliorer. Le rythme est bon, c'est classique et efficace. Différent de PoE2, peut-être moins poli, mais probablement pas avec le même budget. Ça doit être jouable avec un bac + 2 les enfants.



Synthetik 2 a reçu une grosse mise à jour après près de quatorze mois de silence radio. Ça en valait la peine, c'est (un peu) moins chaotique, plus lisible, mais toujours aussi agréable à jouer. Et il y a enfin le mode coop.



Gunfire Reborn continue de sortir des extensions qui ajoutent des personnages, qui sont chacun différents à jouer, et c'est très chouette. Il y a également un système de saisons avec des mécaniques spécifiques (des dés pour l'actuelle) et il est possible de rejouer les anciennes si on veut. Une bonne idée plutôt que de jeter le contenu à la poubelle.



Astral Ascent a eu une nouvelle extension. Plus de contenu, c'est toujours aussi bien. Pas mal non ? C'est Français !



Mortal Sin n'arrête pas d'être mis à jour. Plus accessible, moins brouillon, toujours aussi bon. C'est développé par une seule personne.



Little Kitty, Big City est extrêmement mignon. Très bon open world avec des activités et des quêtes, de l'exploration. À essayer si vous avez des enfants ou un coeur.



Abiotic Factor est sorti d'accès anticipé cette année. Un excellent jeu de "survie" avec cette esthétique fortement inspirée de Half-Life. Très bon si vous avez des amis.



V Rising a eu une grosse mise à jour cette année qui a... fini la carte ? Ça ressemble à un hack 'n slash, mais le rythme est beaucoup plus posé. Il est rare de se battre contre plus de trois ou cinq ennemis en même temps. Néanmoins, la construction est plaisante et la progression est assez claire. Plus on va au nord, plus c'est difficile. Il suffit de regarder qui sont les prochains chasseurs de primes pour savoir quoi faire. Très bonne ambiance, très chouette à plusieurs.



Enshrouded est mon coup de coeur dans les jeux de "survie". Tout d'abord, il est magnifique. Ça aide. Les combats sont chouettes, il y a du loot sur l'équipement et l'exploration est donc récompensée. Enfin, il y a un paquet de quêtes données par une multitude de PNJ. La progression peut donc être très guidée, pas besoin d'errer. Très chouette à plusieurs.



Bien, on a fait la moitié en gros, on s'en sort bien. On boit un coup, et on va enchaîner en vrac et sans trop détailler une grosse liste de jeux qui m'ont marqué cette année.



Je vais pas m'étaler sur tout parce que ça prendrait des heures, mais une ligne pour expliquer vite fait ce que c'est et un petit screenshot pour que vous voyiez à quoi ça ressemble. Si ça vous intéresse, cherchez sur Steam/Google, ou venez demander sur Discord.



Hellclock est un hack 'n slash Roguelite sous horloge. Ça bouge bien, c'est agréable.



Sworn est là si vous aviez envie de jouer à Hades en coop.



Peak , tout le monde en a entendu parler. C'est rigolo, stupide, et vraiment chouette avec des copains.



Phantom Squad , c'est un peu comme Rainbow Six (les anciens) vu du dessus, et jouable en coop. Très bon.



Deadzone Rogue est un shooter Roguelite sci-fi, jouable en coop.



Abyssus est un shooter Roguelite steampunk (brinepunk qu'ils disent même), jouable en coop.



Heroes of Hammerwatch II est l'excellente suite du premier. Un hack 'n slash Roguelite avec progression permanente, plusieurs classes, de l'équipement, et jouable en coop.



Mandragora est un très joli Metroidvania avec plusieurs classes disponibles et un aspect RPG (enfin des stats) assez poussé.



The Rogue Prince of Persia est la réinterprétation de Prince of Persia à la sauce Dead Cells, par d'anciens développeurs de ce dernier. Après de nombreuses mises à jour, c'est blindé de contenu.



Shadow Ninja reborn est le remake d'un jeu NES connu en Europe sous le nom de Blue Shadow. C'est très beau et très dur. Jouable à deux.



Monsters are Coming! Rock & Road est un Roguelite où l'on dirige un personnage qui doit protéger un château ambulant, que l'on peut améliorer pour mieux le défendre.



Sentry est un shooter / tower defense, à mi-chemin entre Orcs Must Die et FTL. Bonne ambiance, pas facile, jouable en coop.



Void Crew , c'est globalement Sea of Thieves dans l'espace. Dirigez votre vaisseau avec votre équipage. De bonnes soirées entre amis, mais un peu de jank.



Jump Space , c'est pareil mais avec une meilleure finition et du tir à pied en plus. Ca manque de contenu en revanche, mais ça arrive.



Avec Avec Ball x Pit , quelqu'un s'est demandé ce que ça donnerait si on mélangeait un casse-briques avec un Roguelite. Eh bien, ça donne ça. Il paraît que c'est pété vers la fin, mais c'est très amusant un bon paquet d'heures.



Godbreakers est un Roguelite avec une estéthique léchée, proche du beat 'em up. Et c'est jouable jusqu'à quatre.



Megabonk , c'est le Vampire Survivor de cette année. Un peu stupide mais fort efficace, avec de bonnes musiques.



Absolum est un beat' em up Roguelite absolument magnifique, et assez difficile. Jouable à deux.



Shape of Dreams est un Roguelite jouable jusqu'à quatre. L'esthétique est particulière, mais le gameplay est bien soigné.



Gatekeeper est un Roguelite qui s'apparente à Risk of Rain 2, mais vu du dessus, jouable jusqu'à quatre.



Voin est un jeu d'action avec une esthétique et une ambiance très marquées, et un gameplay pointu mais juste. Très agréable à jouer.



Blazblue Entropy Effect est un Roguelite dans la veine de Dead Cells, avec des personnages tirés du jeu de combat éponyme. Jouable à deux.



Welcome to ParadiZe est un petit jeu d'action avec des zombies et un peu de construction. C'est une suite plus ou moins spirituelle des How to Survive. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt cosy/pépère. Jouable en coop.



C.A.S.T. est un extraction shooter PvE à la troisième personne. Ça fait beaucoup de mots, mais en fait ça ressemble au mode Survivors des Resident Evil, avec des parties assez courtes d'une vingtaine de minutes. Jouable en coop.



Knights Within est un petit jeu d'action assez similaire à C.A.S.T., développé par un seul développeur. Jouable en coop.



Stick It to the Stickman est un jeu d'action totalement barré, où l'on se bat contre le capitalisme. Approuvé par choo t, probablement.



Astro Prospector est un petit jeu de tir addictif. L'essence même du "allez, encore un dernier run pour finir". Vous voilà prévenu.



Mycopunk est un petit jeu de tir jouable en coop, avec une très bonne ambiance, et développé par une petite et jeune équipe.



Berserk or Die est un petit jeu d'action qui se joue avec deux touches. Très prenant.



Monaco 2 est la suite du jeu de braquage/voleur, mais tout en 3D cette fois. Fort joli. Jouable en coop.



Vellum est un Roguelite avec une ambiance originale et des mécaniques de jeu solides. Jouable en coop.



Guns of Fury est un Metroidvania avec une forte inspiration Metal Slug.



Blade Chimera est un très beau Metroidvania sci-fi.



Lonely Mountains Snow Riders est la version neige de Downhill qui était à vélo. C'est chill, exigeant, et jouable en multi.



Zero Caliber 2 Remastered est la suite de mon jeu de tir favori en VR.