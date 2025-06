Capcom Spotlight du 26/06/2025 : le gros résumé

Comme beaucoup de monde, vous êtes probablement passés à côté du Capcom Spotlight de jeudi. En même temps, quoi de plus normal quand c’est diffusé à 23h59 en France… Mais pas d’inquiétude, avec un petit peu de retard, voici le gros résumé de cette émission de presque 42 minutes !

Pragmata

Street Fighter 6

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Les jeux en vrac

Resident Evil Requiem

Monster Hunter Wilds

On commence directement avec, alias le jeu qu’on nous a présenté en juin 2020 lors d’un streaming provenant de Sony et humblement nommé “The Future of Gaming Show”. Pour le coup, ce nom était très bien choisi, puisque 5 ans plus tard, Pragmata n’est toujours pas sorti des bureaux de Capcom, alors qu’il était prévu pour 2022. Mais ce n’est pas grave, il n’est jamais trop tard. On (re)découvre ici quelques parties de vidéos que l’on a déjà vu, avec en premier lieu la présentation des personnages.On prendra le contrôle de Hugh Williams, un spationaute, accompagné de D-I-0336-7, une Pragmata, qui sera renommé par Hugh en Diana, parce que c’est tout de même plus simple. Il s’agit d’un jeu d’action aventure avec, vous l’aurez devinez par le fait que tout se déroule sur une base lunaire avec une gamine androïde, un gros fond de science-fiction. La grosse particularité de ce titre, outre son scénario un peu basique, tient dans le système de combat. Et oui, Hugh et Diana ne seront pas tranquilles sur cette base lunaire, puisque de nombreux robots seront en mode défense. Il faudra donc s’en débarrasser pour avancer.Mais loin d’un jeu d’action un peu bas du front où il suffit de bourriner, Pragmata propose un système assez intéressant : détruire d’abord l’armure de ces robots pour ensuite les zigouiller. Et pour faire cela, il faudra que Diana fasse un peu de hacking. À chaque tentative, une sorte de tableau avec plus ou moins de case apparaît : le but de ce puzzle sera de déplacer le curseur aux bons endroits pour pirater les défenses de l’ennemi. Une fois fait, Hugh se chargera du reste, en visant en priorité les points faibles. Evidemment, le petit puzzle sera plus ou moins difficile en fonction de l’ennemi en face.C’est une bonne idée qui peut très vite faire grimper le stress et la pression, mais j’ai peur que cela devienne tout de même un peu pénible tout au long de l’aventure. Surtout si on doit faire un puzzle et en même temps déplacer notre personnage pour ne pas se faire défoncer.Toujours pas de date précise de sortie, à part un. Au passage, il sera jouable à Gamescom 2025 du 20 au 24 août, ce qui est une excellente nouvelle.Je vous colle ici le Capcom Spotlight, puisque Capcom n'a pas été foutu de découper sa vidéo...Place à Takayuki Nakayama , le réalisateur de, déjà. Il débarque pour nous présenter les prochains personnages jouables dans la fournée de DLC de l’année 3 du jeu. On retrouvera donc Sagat, C.Viper. Alex et Ingrid. J’avoue, je suis déjà amoureux d’Ingrid, mais ça, ce n’est pas une nouvelle.Comme d’habitude, la présentation d’un personnage se fait via une cinématique du mode histoire, avec notre combattant claqué au sol. On y découvre donc Sagat, qui fera son entrée le 5 août prochain. Par contre, toujours pas de gameplay, donc il est évident qu’on vous reparlera de SF6 dans les semaines à venir. Cependant, et pour faire monter la sauce en même temps que chauffer votre compte en banque, Capcom a prévu un petit Fighting Pass “Sagat Arrive!” le 4 juillet prochain, jour ô combien important. Et qu’est-ce qu’on y trouve dans ce pass ? Et bien des Couleurs EX, des titres, quelques musiques, des illustrations, bref, des trucs totalement inutiles, si seulement vous n’êtes pas à fond dans ce jeu.D’ailleurs, la très attendue “tenue 4” (en gros, la 4ème salve de costumes) est enfin présentée. On y trouve un peu de tout, mais surtout des tenues de plages pour Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jaime, Kimberly et A.K.I. Apparemment chez Capcom, l’idée est de faire grimper encore un peu plus la température.Enfin, un petit mot sur la scène esport : la Capcom Cup 12 se déroulera à la Ryogoku Kokugikan Arena de Tokyo, du 11 au 15 mars 2026, avec 1 million de dollars à gagner.Il y a des jeux qui sont excellents, mais malheureusement sous-connus. C’est le cas de, qui se montre dans sa, après être sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass et PC. Cette nouvelle version apporte évidemment quelques petites choses, mais c’est assez mince : maniabilité en mode souris et en portable. Mais alors vraiment mince du coup.Je vais y aller rapidement parce que je ne suis pas là pour trier les lentilles. Donc, Capcom nous rappelle que certains jeux sont déjà disponibles et qu’il faut les acheter, comme Capcom Fighting Collection 2 et Onimusha 2: Samurai’s Destiny. Apparemment, ils n’avaient pas spécialement envie de s’étaler sur Onimusha: Way of the Sword , toujours prévu courant 2026, donc on a eu droit à une très courte vidéo. Pour le reste, ça parle de promo sur tout un tas de jeux.On revient sur un gros morceau, à savoir, qui a été présenté il y a peu lors du Summer Game Fest . Déjà noté dans nos agendas pour une sortie au, RE9 revient donc avec de nouvelles informations, le tout dans une très longue vidéos avec des commentaires de Koshi Nakanishi , le director du jeu et déjà aux manettes de Resident Evil 7, mais aussi de Masachika Kawata , producer de la série depuis RE7 et chez Capcom depuis 1996.Par exemple, on apprend que le concept du jeu est basé sur “la peur addictive”. Une sorte de transe trop cool quand on arrive à surmonter ses peurs, avec l’envie d’avancer. Et on avancera seul et hors ligne, ce qui est une excellente nouvelle. Et pour cela, on prend le contrôle de Grace Ashcroft, une analyste du FBI, qui se retrouve donc propulsée au cœur d’une effrayante aventure, avec un flingue et une lampe pour se défendre. Elle devra maîtriser ses peurs pour avancer, ce qui nous place un peu plus proche d’elle, loin des mecs baraqués et sans peur comme Leon (que j’aime beaucoup pourtant).Outre sa chevelure réaliste comme le précise Tomonori Takano , art director du jeu (et il n'a travaillé que sur cette licence depuis son arrivée chez Capcom pour RE5), il y a une petite nouveauté sympa concernant le style de jeu. En effet, Masato Kumazawa (producer), nous apprend que l’on se retrouvera avec une vue FPS comme dans RE7 et RE8, mais aussi, et c’est une grosse surprise, la possibilité de jouer à la 3ème personne, avec une caméra à l’épaule comme dans RE4. Au moins, tout le monde sera content !Enfin, ce Capcom Spotlight se termine par 20 minutes de! Oui, la moitié de l’émission est donc consacrée à la prochaine mise à jour gratuite du jeu du jeu de Ryozo Tsujimoto . Dans les grandes lignes, parce que je ne vais clairement pas résumer tout cela, cette mise à jour arrivera le 30 juin (donc demain) et apportera quelques bestioles supplémentaires, comme le Lagiacrus qui m’avait donné bien du mal sur Monster Hunter 3 Tri , mais aussi le Seregios, une wyverne volante bien connue des joueurs et joueuses de Monster Hunter 4 Ultimate Notons aussi trois événements à venir : la Fête des flammes du 23 juillet au 6 août, la chasse au Uth Duna alpha suprême du 30 juillet au 20 août, et une quête sponsorisée par Fender (ouais, comme les guitares Fender) du 27 août au 24 septembre. Enfin, la prochaine grosse mise à jour est prévue courant septembre.