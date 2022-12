Yuji Naka arrêté pour délit d'initié

Quand on pense "délit d'initié", on imagine un col blanc de Wall Street, pas vraiment un développeur de jeux vidéo. Et pourtant. Le 17 novembre, Yuji Naka a été arrêté par le procureur de Tokyo. Le crime du créateur de Sonic serait d'avoir acheté 10 000 actions du développeur Aiming juste avant l'annonce officiel du jeu mobile Dragon Quest Tact. Deux autres employés de Square Enix ont aussi été arrêtés.Le 7 décembre, il a été arrêté à nouveau pour un crime similaire. Il aurait acheté pour 144 millions de yens d'actions du développeur ATeam Entertainment juste avant l'annonce officiel du jeu mobile Final Fantasy VII: The First Soldier. Il vient d'être mis en examen Ce serait vraiment con de finir en prison pour des free-to-play pour smartphones. On espère pour Yuji Naka que le procureur de Tokyo n'a pas joué à Balan Wonderworld et particulièrement à la version Switch car il risquerait la peine de mort. Mais le plus gros crime de Yuji Naka est d'avoir sorti des jeux pour le StreetPass Mii Plaza et de ne pas les avoir appelés Naka Trade Mii Plaza.