Yakuza : la collection hiver 2025/2026
par CBL, email @CBL_Factor
Durant une vidéo de 30 minutes, Sega a dévoilé sur quoi bossait le studio Ryu Ga Gotoku, les papas de Yakuza/Like A Dragon. Sans surprise, ils vont continuer de sortir des nouveaux remakes, remasters et spin-offs de jeux existants. Commençons avec Yakuza 3. Sorti sur PS3 en 2009, il a connu un remaster sur Xbox One, PS4 et PC en 2018. RGG bosse cette fois sur un remake en bonne et due forme (ou autre type de chapeau) appelé Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.
Les graphismes ont été refaits mais le système de combat reprend le style beat'em all des opus pre-Like A Dragon avec quelques ajouts comme deux nouveaux arts martiaux. Comme dans l'original, l'action se passe à Karamucho (Tokyo) et à Downtown Ryukyu (Naha, sur l'ile d'Okinawa). Yakuza oblige, il y aura tout plein d'activités annexes dont une consistant à s'occuper d'un orphelinat qui semble un jeu à part entière. La grosse surprise est Dark Ties. C'est une sorte de préquelle à Yakuza qui se passe entièrement à Karamucho. C'est inclus dans le jeu un peu comme si RGG avait collé The Man Who Erased His Name dans Like a Dragon: Infinite Wealth. Le tout sortira à 60 euros le 12 février 2026 sur Steam, PS5, PS4, Xbox Series et Switch 2.
Yakuza Kiwami 1 et Yakuza Kiwami 2 sont déjà dispos sur PS4, Xbox One et Steam mais le 8 décembre 2025, ils sortiront aussi sur Switch 2, PS5 et Xbox Series. Le même jour, Yakuza 0 Director’s Cut sortira sur Steam, PS5 et Xbox Series après une courte exclu sur Switch 2. Enfin un pack Yakuza Series 20th Anniversary Edition sortira aussi le 8 décembre sur PS5 et PC. Il comprendra les trois jeux mentionnés dans ce paragraphe et il s'agira uniquement d'une version disque. Oui, même sur PC.
Quant aux autres projets du studio à savoir Stranger Than Heaven et Virtua Fighter, il faudra se contenter d'un micro-teaser pour le premier et d'un "c'est en chemin" pour le second.
