Yacht Club Games annonce son nouveau jeu

Après presque huit ans (tout de même) passés à essorer la licence Shovel Knight, Yacht Club Games se décide enfin à passer à autre chose avec l'annonce de leur nouveau jeu : Mina the Hollower . Les californiens abandonnent donc leur hommage à la NES, à Duck Tales et à Megaman pour aller s'aventurer du côté de la Game Boy Color avec une sorte de mélange entre Zelda Link's Awakening et un peu de Castlevania : en clair, ce n'est pas ça qui vous permettra de faire transpirer cette GeForce 3090 acquise en échangeant quelques uns de vos organes ainsi que ceux de vos enfants.Le jeu est prévu pour sortir fin 2023, mais avant ça il faudra qu'il réussisse son Kickstarter tout juste lancé , même si vu la notoriété acquise par le studio au cours de ces dernières années, ça ne devrait être qu'une formalité. D'ailleurs, on les imagine dormir sur un tel trésor de guerre avec le succès de Shovel Knight qu'on est un peu surpris de les voir repasser par la case Kickstarter. Dernière bonne nouvelle, Jake "virt" Kaufman sera bien de retour pour oeuvrer sur la bande-son du jeu, riche comme il se doit en bip-bip-boups.