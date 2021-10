Xbox Series à la cartes

256 Go pour 164,99€ disponible en novembre

2 To à 489,88€ disponible en décembre

Avec la taille des jeux de plus en plus énorme (coucou les plus de 100 Go pour Flight Simulator ), il n'est pas rare de devoir jongler un peu avec l'espace de stockage de 1 To sur Xbox Series X ou encore pire, avec les 512 Go de la Xbox Series S . Face à cela, Microsoft avait annoncé une carte d'extension de 1 To fabriquée en partenariat avec Seagate, permettant par exemple de lancer un jeu Xbox Series via ce support externe en gardant les mêmes performances qu'avec l'interne.Bref, il s'agit surtout de bloquer ses clients sur un support propriétaire et, au passage, de se gaver tranquillement avec un prix bien trop élevé. L'histoire nous dit que ce n'est pas forcément le meilleur des choix et ce n'est pas la PS Vita qui dira le contraire, mais continuons.Et même si ce support s'insère facilement dans la console, au contraire d'un NVME pour la PS5 qui demande un peu plus de patience, le prix reste tout de même en travers de la gorge : 250 euros le support de 1 To. Face à cela, Microsoft annonce donc deux nouveaux modèles de cartes d’extension de stockage Seagate qui arriveront dans nos boutiques préférées :Alors oui, le discours est joli , on retrouve de belles photos et des mots qui tapent comme "Designed for Xbox" ou encore "Xbox Velocity Architecture", mais la facture est très salée, surtout que l'on trouve des NVME 1 To de qualité pour environ 150€.