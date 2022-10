Wo Long: Fallen Dynasty est prévu pour le 3 mars 2023

Le prochain jeu de la Team Ninja inspiré par le roman historique Les Trois Royaumes a enfin une date de sortie et il est ainsi prévu pour le 3 mars 2023. Wo Long: Fallen Dynasty est d'ailleurs attendu quasiment sur tous les supports, c'est à dire PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series et même Xbox Game Pass. Apparemment 80 000 joueurs auraient essayé la démo du jeu du 16 au 26 septembre dernier , qui je rappelle avait injustement exclu les joueurs PC, PS4 et Xbox One.