Wayfinder trouve le chemin de la sortie

Bonne nouvelle : le dernier bébé de Airship Syndicate Wayfinder , est sorti de son accès anticipélundi dernier (factor time oblige), pour PC et PS5 !Plus proche de Darksiders Genesis que de Battle Chasers: Nightwar et Ruined King: A League of Legends Story , tous précédents titres du studio, Wayfinder devait être une sorte de Warframe médiéval fantastique, édité par Digital Extremes (les développeur du-dit Warframe). Cependant, en pleine crise d'investissement de l'industrie du jeu vidéo, Digital Extreme a fermé sa branche d'édition et a refilé le jeu au studio de développement, le laissant se débrouiller pour la suite.Le bon côté, c'est que le jeu n'est plus un free to play dégueulasse tel qu'il était prévu, et que toutes les microtransactions ont été retirées lorsque la direction a été changée vers un jeu d'action solo/coop, avec rééquilibrage et moult modifications.Le mauvais côté est que le studio a licencié 12 personnes en début d'année puis 16 de plus le mois dernier, pour faire face au changement soudain de plans et la perte de filet financier.Attendez-vous à un p'tit test ici-même dans les jours, semaines ou mois qui viennent, pour ce sublime jeu de bagarre plein de mécaniques dans tous les sens qui trahissent un peu sa génèse de jeu-service-dans-lequel-vous-devez-passer-la-totalité-de-votre-temps-et-idéalement-de-votre-argent.