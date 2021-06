Watch Dogs Legion échappe à la mort

Troisième épisode d'une série qui n'a jamais vraiment su se relever de la douche froide de la réalité après la hype générée par sa vidéo d'annonce à l'E3 2012 (on le sait : on y était, on a été hypés ), Watch Dogs Legion est sorti dans l'ombre d'Assassin's Creed Valhalla et a eu bien du mal à déchainer les passions, malgré sa promesse un peu folle de pouvoir incarner littéralement n'importe quel personnage dans le jeu - et qui, soyons honnêtes, fonctionne très bien, même si on n'est pas sûrs qu'elle apporte au final grand chose au jeu qui donne l'impression du début à la fin d'avoir été conçu par une IA plutôt que par de vrais humains.Ca n'empêche pas Ubisoft de maintenir son jeu en vie, au gré de patchs corrigeant les nombreux problèmes techniques et apportant du nouveau contenu. Le dernier en date permet même aux joueurs PC d'accéder à l'alpha d'un tout nouveau mode de jeu, Legion of the Dead , dont on vous laisse juger de l'originalité : un mode survie jouable à quatre dans lequel on est lâché pratiquement à poil à un coin de la carte, avec pour mission d'atteindre un point d'extraction à un autre bout de la carte, en évitant les hordes de zombies qui ont envahi Londres et les avant-postes de mercenaires, et en chopant du matos au passage.L'alpha est accessible dès maintenant à tous les possesseurs de Watch Dogs Legion sur PC, et est complètement détachée du jeu de base. Ce nouveau mode de jeu arrivera plus tard sur consoles.