Warcraft III : Rends l'Argent

Cela ne vous aura pas échappé si vous traînez un peu sur notre serveur Discord , mais Warcraft III : Reforged a tout de l’exemple à ne pas faire lorsque l’on touche à un monument s’appelant Warcraft III : Reign of Chaos . Attendu depuis des lustres, ce remaster devait apporter tout un tas de bonnes choses, à commencer par un lifting des textures, des modèles, de nouvelles animations, une interface modifiables, etc.Le résultat ? Activision Blizzard a tout simplement fait tout de travers. Le lifting graphique est dégueulasse, l’optimisation aux choux, l’interface personnalisables est juste mauvaises, le multijoueur n’est plus le même et, le mieux du mieux, étant tout de même le fait que les conditions générales d’utilisation du jeu mentionne que tout contenu fabriqué à partir de l’éditeur devient automatiquement la propriété de Blizzard. Le genre de gestes qui ne plaît pas vraiment à la communauté.Du coup, Warcraft III : Reforged se retrouve avec un joli 0,5 / 10 sur Metacritic , un nouveau record. Face à ce résultat, Activision Blizzard n’a pas eu le choix et propose depuis quelques heures la possibilité de se faire rembourser automatiquement, sans autre démarche. Il suffit d’ aller sur ce lien , et de faire la demande. A noter tout de même que cela ne règle pas le fait que Warcraft III se mettra de toute façon à jour en suivant cette nouvelle version…