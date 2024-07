Vous ne savez rien

Vous connaissez peut-être les jeux Jackbox Games via le titre le plus populaire, You Don't Know Jack, qui est un quizz jouable à plusieurs avec des questions marrantes et tordues. Chaque année, Jackbox Games sort le Jackbox Party Pack qui comprend 5 mini-jeux dans la même veine. C'est le genre de truc idéal à sortir pour une soirée entre potes. Les questions sont affichées sur la TV (utilisez votre Steam Deck et un dock) et on répond avec son smartphone via une appli web très bien conçue. Il y a même une traduction française officielle depuis Jackbox Party Pack 9 Si vous suivez la série depuis un bail, vous devez avoir un bon paquet de jeux et c'est parfois pas très pratique de devoir quitter un Jackbox Party Pack pour en lancer un autre juste pour accéder au mini-jeu qu'on veut. Heureusement Jackbox Games a pensé à vous et vient de lancer le Jackbox Megapicker . Ce dernier va fouiller dans votre ludothèque Steam pour voir quels mini-jeux vous avez et vous permet de les lancer directement. Histoire de fêter le tout, Drawful 2 est gratuit pendant un mois . C'est genre Pictionnary mais en bien plus marrant.