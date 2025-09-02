ACTU
Vide-greniers chez Ubisoft
par CBL, email @CBL_Factor
Au fur et à mesure des années, on accumule des tonnes de trucs inutiles : des manuels IKEA pour des meubles qu'on a jetés, des vieux téléphones portables qui ne s'allument plus, des boîtes de jeux PC qu'on ne relancera jamais... C'est pareil pour les gros éditeurs : ils ont tous dans leur garage des tonnes de licences de jeux qui n'auront jamais de suites ou de rééditions, juste au cas où.
Ubisoft a décidé de faire le ménage et a mis sur le trottoir les licences des jeux suivants : Cold Fear (2005), I Am Alive (2012), Child of Eden (2011), Grow Home (2015) et Grow Up (2016). Atari est passé par là et a racheté le tout en grand spécialiste des vieilleries. On ne sait pas encore ce qu'ils comptent en faire mais on ne cracherait pas sur des portages de Child of Eden, la pseudo-suite de Rez.
Ubisoft a décidé de faire le ménage et a mis sur le trottoir les licences des jeux suivants : Cold Fear (2005), I Am Alive (2012), Child of Eden (2011), Grow Home (2015) et Grow Up (2016). Atari est passé par là et a racheté le tout en grand spécialiste des vieilleries. On ne sait pas encore ce qu'ils comptent en faire mais on ne cracherait pas sur des portages de Child of Eden, la pseudo-suite de Rez.