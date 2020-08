Vers la fin de l'arcade ?

Tour à tour, les différents studios de jeux vidéo ont annoncé des résultats record pour le premier trimestre fiscal 2020. Prenez par exemple Take Two EA et Capcom . Le Covid-19 a fait beaucoup de bien à l'industrie à part pour un secteur en particulier. Quand on regarde plus près les résultats de Capcom, la division Arcade a chuté de 56% par rapport au premier trimestre fiscale 2019.Et Capcom n'est pas seul : toute l'industrie de l'arcade au Japon est en train de se casser la gueule. Les salles ont fermé le 8 Avril et ont réouvert à la mi-juin avec pas mal de consignes sanitaires limitant l'attendance et obligeant le port du masque. Mais elles n'ont pas suffi : le pays connait actuellement une recrudescence des cas et les salles risquent de fermer à nouveau sans compter l'absence de touristes étrangers et la méfiance des locaux. Certaines salles ont déjà fermé définitivement. Sega a annoncé qu'ils fermeront leur salle géante qui occupait six étages d'un batiment dans le quartier d'Akihabara le 30 Aout. Ils n'ont pas expliqué pourquoi mais on suppose que ce sont pour les raisons citées plus haut. L'arcade ne se portait pas super bien avant la pandémie au Japon même si l'arrivée de la VR dans les salles a apporté un vent nouveau. Aux US, les salles d'arcade avaient fait un retour en visant une clientèle adulte et en offrant des boisons alcoolisées mais sont aussi pour la plupart temporairement fermées. En France, la Tête Dans Les Nuages a réouvert à Paris et à Lyon mais pour combien de temps.