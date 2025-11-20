ACTU
Unity x Unreal
par CBL, email @CBL_Factor
La conférence Unity, "Unite 2025", a débuté aujourd'hui et parmi les invités de la cérémonie d'ouverture se trouvait un certain Tim Sweeney, le patron d'Epic Game et créateur de l'Unreal Engine, LE moteur concurrent de Unity. Il est venu annoncer que les outils de monétisation de Unity allaient débarquer dans Unreal Engine. Mais ce n'est pas tout.
Jusqu'à présent, pour créer du contenu pour Fortnite, il fallait utiliser l'UEFN, une version modifiée de l'Unreal Engine. A partir de l'année prochaine, Il sera possible de publier des jeux Unity directement dans Fortnite. Alors pourquoi ne pas utiliser l'Epic Games Store me direz-vous ? On imagine que la popularité de Fortnite dépasse largement celle de l'EGS. Si ça permet de vendre plus d'exemplaires d'Outer Wilds ou de 1000xRESIST, on a envie de dire "pourquoi pas ?".
