Une daube de plus en streaming : Sophie Turner fait du cosplay
Il y a presque 2 ans, on vous parlait du gros chèque qu’avait fait Amazon pour Embracer Group dans le but d’éditer les prochains jeux de la licence via Amazon Game, mais aussi d’en faire une série TV sur Prime Video via Amazon MGM Studios.
Deux ans sont passés et l’on a appris lors des The Game Awards 2025, les prochaines arrivées de Tomb Raider: Legacy of Atlantis pour 2026 (un remake du premier épisode) et de Tomb Raider: Catalyst, quant à lui prévu courant 2027. On attendait aussi des nouvelles de cette fameuse série, et elles sont arrivées.
Dans un premier temps, le casting a été officialisé avec en septembre 2025, Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft. Oui, Sophie Turner qui a joué Jean Grey dans X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix, mais aussi et surtout, Sansa Stark dans la petite série Game of Thrones. Elle a joué dans pas mal d’autres trucs, et c’est un excellent choix vu son talent et son charisme qui crève l’écran. Perso, je l’adore.
L’autre partie du casting a aussi été dévoilé plus tard dans l’année, avec du lourd aussi :
La dernière information, qui est elle date d’aujourd’hui, c’est surtout la tenue de Sophie Turner pour la série. Elle a été dévoilée sur le réseau social des nazis et des fans de bikinis. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela semble être très fidèle aux premiers épisodes, tout en virant l’aspect tout ce qui n’allait pas dans le design du personnage. Ca pète la classe, donc il ne reste plus qu’à croiser les doigts sur l’aspect scénario et production.
- Martin Bobb-Semple : Zip
- Sigourney Weaver : Evelyn Wallis
- Jason Isaacs : Atlas DeMornay
- Bill Paterson : Winston Smith
- Jack Bannon : Gerry
- John Heffernan : David
- Celia Imrie : Francine
- Paterson Joseph : Thomas Warner
- Sasha Luss : Sasha
- Juliette Motamed : Georgia
- August Wittgenstein : Lukas
