Une daube de plus en streaming : Tomb Raider

"Tombe, raideur !" n'est pas uniquement ce qu'on s'exclame 4H après avoir pris du viagra. C'est la nouvelle folie d'Amazon. On savait que le prochain jeu Tomb Raider serait une production Amazon Games mais on vient d'apprendre qu'Amazon compterait aussi adapter la licence en série TV.On ne sait pas encore qui jouera le rôle de l'aventurière mais selon The Hollywood Reporter , Phoebe Waller-Bridge serait en charge du scénario et serait la productrice exécutive de la série. Beaucoup vont la découvrir dans le prochain Indiana Jones mais c'est avant-tout la créatrice et actrice principale de l'exceptionnelle série Fleabag sur Amazon Prime. Elle a aussi co-écrit No Time to Die, le dernier James Bond. Amazon aurait payé 600 millions de dollars à Embracer Group (détenteur de la licence) pour cette adaptation. A noter qu'Embracer Group est aussi le propriétaire de Middle-Earth Enterprises qui détient les droits du Seigneur des Anneaux, droits qui ont été vendus à un certain Amazon pour faire une série TV.