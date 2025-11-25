ACTU
Une daube de plus en streaming : Far Cry
par CBL, email @CBL_Factor
Ubisoft enchaîne les films et les séries. Après l'anime Splinter Cell: Deathwatch sorti récemment sur Netflix, le studio a annoncé la création d'une série TV adaptée de Far Cry et produite par FX (Disney). Elle sera co-créée par Noah Hawley (Fargo, Alien: Earth) et Rob Mac (version courte de McElhenney, créateur de It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest et Welcome to Wrexham).
Rob Mac jouera aussi dans la série et comme pour le jeu (et Fargo), chaque saison proposera des personnnages et une histoire différente à chaque fois tout en restant sur des variations du même thème. Il y aurait un commentaire à faire sur le fait de faire la même chose encore et encore en espérant avoir des résultats différents. Quoi qu'il arrive, le résultat ne devrait pas être pire que le Far Cry d'Uwe Boll.
