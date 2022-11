2nd bande-annonce en version française :





2nd bande-annonce en version américaine :





Ok, le design de Donkey Kong peut-être un peu perturbant pour les plus jeunes, mais tonton Shigeru explique bien que la décision a été de s'insipirer des années arcades, et c'est plutôt réussi. Quant aux autres, Luigi et son aspirateur, Toad en petit berger et Peach en princesse (voir même en reine !), c'est plutôt la classe.



Reste maintenant à patienter quelques mois avant de voir tout ce beau monde dans les salles obscures.

Comme prévu, Nintendo a proposé un petit The Super Mario Bros. Movie Direct hier soir, à 23h heure française. Mais pourquoi ? Et bien tout simplement pour balancer la seconde bande-annonce du film, toujours prévu pour une sortie le 29 mars 2023 en France, puis le 7 avril aux États-Unis et enfin, le 28 avril au Japon.Honnêtement, et très personnellement, je suis très fan de ce que propose Illumination Entertainment et Nintendo pour ce film qui pourrait être ultra casse-gueule, vu la renommée de Mario dans le monde. Mais un peu comme pour Détective Pikachu , on sent que le processus créatif a su prendre son temps, pour proposer le meilleur, notamment dans les designs des personnages. D'ailleurs, on en retrouve de nouveaux dans cette seconde bande-annonce, mais je vous laisse le découvrir directement en la regardant.