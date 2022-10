Une daube de plus au cinéma : The Super Mario Bros. Movie

The Super Mario Bros. Movie Direct version française :

The Super Mario Bros. Movie Direct version américaine :

France : 29 mars 2023

États-Unis : 7 avril 2023

Japon : 28 avril 2023

Cela fait déjà un petit moment qu'on en parle, mais depuis son officialisation en 2018 Nintendo et Illumination Entertainment sont restés assez muets au sujet de The Super Mario Bros. Movie . À peine savait-on que le projet était sur de bons rails. Mais bon, on s'est aussi vite rendu compte que le projet avançait très lentement.Mais c'est bon, on a enfin la première bande-annonce, Nintendo ayant profité de la Comic Con. Et même mieux, Nintendo a carrément fait un Nintendo Direct pour l'occasion, avec les présences de Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri, mais aussi de Chris Pratt (Mario) et Jack Black (Bowser). Et mine de rien, on voit clairement que Nintendo n'a rien fait au hasard et a probablement était très pointilleux sur énormément de points, tellement cette bance-annonce fourmille de détails.On y découvre un Bowser et son armée, un humour très cool, et surtout, Mario, Luigi ou encore Toad, absolument parfaits. Bref, il se pourrait bien que ce The Super Mario Bros. Movie fasse son effet, et quand on voit les cartons au box office de Detective Pikachu (433 millions de dollars), Sonic the Hedgehog (320 millions de dollars), Sonic the Hedgehog 2 (404 millions de dollars) ou encore Uncharted (401 millions de dolars), il y a fort à parier que Mario saute par dessous tout le monde.Et on a même les dates de sorties sur trois territoires :