ACTU
Une daube de plus au cinéma : Street Fighter
Apparemment, nous n’avions jamais parlé du prochain film Street Fighter (ou vite fait), alors autant profiter de la bande-annonce pour le faire. Parce que oui, si vous n’étiez pas déjà au courant, Capcom a vendu les droits d'adaptations ciné et TV en prise de vues réelles, pour sa licence Street Fighter. Et c’est Legendary Entertainment qui a remporté le deal en avril 2023. Ni une ni deux, le projet d’un troisième film live action a démarré, après le premier en 1994 avec Jean-Claude Van Damme et le second, Street Fighter: Legend of Chun-Li, en 2009.
Le casting a été aussi assez rapide et on retrouve ici et là quelques grands noms, comme la superstar du catch Cody Rhodes qui campera le rôle de Guile, mais aussi Jason Momoa en Blanka, ou encore 50 Cent pour le jouer Balrog. Ça ne gagnera pas d'Oscars, mais ce n'est pas le but non plus.
Côté scénario, on est dans le classique du film de bagarre. Nous sommes en 1993, Ryu et Ken Masters, des anciens combattants de rue, vivent leur petite vie tranquille. L’un dans l’ombre, l’autre en essayant de rester avec un statut de star. Mais ils sont rappelés dans leur passé quand Chun-Li débarque pour les convaincre de participer à un tournoi, le World Warrior Tournament. Le reste essayera de glisser une sorte d’histoire de conspiration pour la conquête de la planète, mais au final, ça reste un film de bagarre.
Et quand je dis film de bagarre, je parle aussi de nanar à venir. Parce que ce Street Fighter a toutes les cartes en main pour devenir un chef d'œuvre de série Z ou un film que l’on oubliera assez rapidement. D’ailleurs, Kitao Sakurai (réalisateur) a semble-t-il tout fait pour cela : les costumes ne sont pas loin du cosplay Temu, Ken semble totalement idiot, les dialogues complètement ras des pâquerettes et évidemment, le fan service poussé à son max.
C’est d’ailleurs là où je me dis que nous seront pas si loin d’un film Mario, Uncharted, Minecraft ou autres adaptations récentes de jeux vidéo. Les références sont là, voire presque trop présentes pour faire plaisir aux fans : cassage de voiture à coup de pieds, Hadoken, Shoryuken, Tatsumaki Senpukyaku, Tomoe Nage, Spinning Bird Kick, Final Atomic Buster, etc. Tout est là. On verra ce que cela donne pendant 1h30 et quelques, tout en espérant ne pas avoir un découpage à la TikTok sans queue ni tête, enchaînant les petites scènes de combat. En tout cas, le côté absurde semble assumé. C’est déjà bien !
On verra ce que cela donnera au cinéma dès le 16 octobre 2026. En attendant, voici la bande-annonce très américaine, avec ses gros coups de tambours pour tenter de donner du rythme…
Le casting a été aussi assez rapide et on retrouve ici et là quelques grands noms, comme la superstar du catch Cody Rhodes qui campera le rôle de Guile, mais aussi Jason Momoa en Blanka, ou encore 50 Cent pour le jouer Balrog. Ça ne gagnera pas d'Oscars, mais ce n'est pas le but non plus.
Côté scénario, on est dans le classique du film de bagarre. Nous sommes en 1993, Ryu et Ken Masters, des anciens combattants de rue, vivent leur petite vie tranquille. L’un dans l’ombre, l’autre en essayant de rester avec un statut de star. Mais ils sont rappelés dans leur passé quand Chun-Li débarque pour les convaincre de participer à un tournoi, le World Warrior Tournament. Le reste essayera de glisser une sorte d’histoire de conspiration pour la conquête de la planète, mais au final, ça reste un film de bagarre.
Et quand je dis film de bagarre, je parle aussi de nanar à venir. Parce que ce Street Fighter a toutes les cartes en main pour devenir un chef d'œuvre de série Z ou un film que l’on oubliera assez rapidement. D’ailleurs, Kitao Sakurai (réalisateur) a semble-t-il tout fait pour cela : les costumes ne sont pas loin du cosplay Temu, Ken semble totalement idiot, les dialogues complètement ras des pâquerettes et évidemment, le fan service poussé à son max.
C’est d’ailleurs là où je me dis que nous seront pas si loin d’un film Mario, Uncharted, Minecraft ou autres adaptations récentes de jeux vidéo. Les références sont là, voire presque trop présentes pour faire plaisir aux fans : cassage de voiture à coup de pieds, Hadoken, Shoryuken, Tatsumaki Senpukyaku, Tomoe Nage, Spinning Bird Kick, Final Atomic Buster, etc. Tout est là. On verra ce que cela donne pendant 1h30 et quelques, tout en espérant ne pas avoir un découpage à la TikTok sans queue ni tête, enchaînant les petites scènes de combat. En tout cas, le côté absurde semble assumé. C’est déjà bien !
On verra ce que cela donnera au cinéma dès le 16 octobre 2026. En attendant, voici la bande-annonce très américaine, avec ses gros coups de tambours pour tenter de donner du rythme…