Une daube de plus au cinéma : Stray

Arrivé le 19 juillet 2022 sur PC, PS4 et PS5, puis depuis le 10 août dernier sur Xbox One et Xbox Series, Stray avait été une vraie bonne surprise . Histoire de capitaliser sur le succès de cette nouvelle franchise, et comme Annapurna Animation (une division d’ Annapurna Pictures tout comme l’est Annapurna Interactive ) s’était décidé à lancer plusieurs films suite à la réussite cette année de Nimona sur Netflix , pourquoi pas continuer à se faire les griffes sur un film d’animation autour du chat errant ? L’adaptation du jeu de Blue Twelve Studio est donc bien prévu pour arriver en long métrage un de ch’es jours.