ACTU
Une daube de plus au cinéma : Elden Ring
Il y a un monde où le film Elden Ring sort avant même que j'ai le temps et le courage de reprendre ma sauvegarde de zéro pour repartir à l'aventure dans cet excellent jeu. Mais, chance à moi, Bandai Namco et A24 viennent de dévoiler la date de sortie de cette adaptation au cinéma, ainsi que le casting.
J'ai donc presque 2 ans pour rager devant ma TV parce que je suis nul, puisque le film est prévu pour une arrivée dans les salles obscures le 3 mars 2028. Autre information et pas des moindres, ce long métrage sera entière filmé en IMAX.
Côté casting, on sait déjà qu'Alex Garland sera à la barre à la réalisation ainsi qu'à l'écriture, avec l'aide de George R. R. Martin, qui ne finira jamais ses livres en cours. Autre bonne nouvelle : il n'y a pas de grands noms dans le casting, dans le sens "pas de grosse star que l'on voit partout". Pas de Pedro Pascal, de Tom Holland, encore moins de Anne Hathaway, Zendaya ou de Timothée Chalamet. C'est très bien, et au passage, Garland n'oublie pas de rappeler quelques personnes avec qui il a déjà travaillé.
J'ai donc presque 2 ans pour rager devant ma TV parce que je suis nul, puisque le film est prévu pour une arrivée dans les salles obscures le 3 mars 2028. Autre information et pas des moindres, ce long métrage sera entière filmé en IMAX.
Côté casting, on sait déjà qu'Alex Garland sera à la barre à la réalisation ainsi qu'à l'écriture, avec l'aide de George R. R. Martin, qui ne finira jamais ses livres en cours. Autre bonne nouvelle : il n'y a pas de grands noms dans le casting, dans le sens "pas de grosse star que l'on voit partout". Pas de Pedro Pascal, de Tom Holland, encore moins de Anne Hathaway, Zendaya ou de Timothée Chalamet. C'est très bien, et au passage, Garland n'oublie pas de rappeler quelques personnes avec qui il a déjà travaillé.
- Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
- Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
- Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
- Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)
- Havana Rose Liu (Bottoms)
- Sonoya Mizuno (Ex Machina)
- Jonathan Pryce (The Two Popes)
- Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
- Nick Offerman (The Last of Us)
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- Peter Serafinowicz