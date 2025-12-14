ACTU
Une daube de plus au cinéma : Alone In The Dark. Oui, encore.
par CBL, email @CBL_Factor
L'adaption d'Alone In The Dark en 2005 est une sacrée bouse sur plusieurs plans. En plus d'être un film d'Uwe Boll adapté d'un JV, elle réussit l'exploit d'avoir un protagoniste qui est rarement tout seul et rarement dans le noir. Il fait partie des films les moins bien notés au monde. Alone In The Dark a fait un bide et dans un monde fonctionnel, ça aurait du être la fin de la carrière d'Uwe Boll. Mais non. Après cela il fait trois films BloodRayne, trois films Dungeon Siege, un film Far Cry, un film Postal et tout une série de films sans rapport avec les jeux vidéo mais tout autant oubliables.
Et Uwe Boll a toujours les droits d'Alone In The Dark. Du coup, il compte filmer une nouvelle adaptation. Ce sera un reboot qui suivra les évênements du reboot du jeu sorti l'an dernier. En plus d'un film, il veut aussi produire une série TV. Il a aussi en projet un film appelé Return To Zombie Island, une pseudo-suite à House Of The Dead, sa première adaptation de jeu vidéo.
