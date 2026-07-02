ACTU
Une date pour Nivalis Nights
par CBL, email @CBL_Factor
On était sans nouvelles de Nivalis depuis quelques temps mais le jeu vient de refaire surface avec un nouveau nom, Nivalis Nights, une date de sortie et une nouvelle bande-annonce de gameplay. On rappelle que c'est le nouveau jeu des créateurs de Cloudpunk (Ion Lands) et qu'il se passe dans la même ville, Nivalis. Globalement il s'agit d'une simulation de vie, un genre d'Animal Crossing ou de Spiritfarer cyberpunk.
On se fait des amis, on décore son appartement, on agrandit son business et on sabote celui des concurrents, on pêche et on joue aux échecs. Bien entendu, au passage on en apprend plus sur les gens et la ville. Si ce que ça raconte est aussi intéressant que les graphismes, ça devrait donner un sacré jeu. C'est publié par 505 Games et ça sortira le 29 septembre sur Steam.
On se fait des amis, on décore son appartement, on agrandit son business et on sabote celui des concurrents, on pêche et on joue aux échecs. Bien entendu, au passage on en apprend plus sur les gens et la ville. Si ce que ça raconte est aussi intéressant que les graphismes, ça devrait donner un sacré jeu. C'est publié par 505 Games et ça sortira le 29 septembre sur Steam.