Une bonne leçon de The Forest

Comme prévu (depuis le dernier changement de plan ), Sons of the Forest est sorti hier en accès anticipé sur PC et le succès est déjà au rendez-vous, à tel point qu'il a mis Steam à genoux pendant quelques minutes hier soir lorsque des centaines de milliers de joueurs (un peu moins de 300000 joueurs en simultané d'après Steam Charts ) ont tous sorti la carte bleue et lancé le téléchargement au même moment. En tout cas, Endnight Games n'a a priori plus de soucis à se faire pour ses finances et va pouvoir bosser sereinement sur le jeu afin de le fignoler, donc à moins que vous ne soyez vraiment en manque de jeu de survie avec des cannibales cul nu qui essayent de vous boulotter, vous pouvez probablement attendre quelques mois (ou années, selon ce que les devs prévoient encore d'ajouter) la sortie de la version 1.0.