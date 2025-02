Une des bonnes surprises de 2024 a été l'annonce d'un nouveau Anno. Anno 117: Pax Romana nous enverra comme son nom l'indique à l'époque romaine. Il devrait sortir cette année sur Steam, EGS, Ubisoft Connect, PS5 et Xbox Cerises et vous pourrez peut-être avoir un aperçu du jeu en vous inscrivant pour la beta . On en profite pour coller les premières captures du jeu. Les broches de votre 5090 devraient fondre rien qu'en les regardant.