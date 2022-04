Une belle journée pour les fans de Bethesda

The Elder Scrolls Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Wolfenstein: Enemy Territory

Bethesda l'avait annoncé il y a quelques mois : le client Bethesda.net va fermer au profit de Steam. Et à partir d'aujourd'hui , vous pouvez commencer à migrer votre contenu depuis le premier vers le second. Vous avez jusqu'au 11 Mai. Histoire de fêter cela, cinq classiques de Bethesda viennent d'arriver sur Steam, et ce gratuitement :A noter que pour profiter pleinement du dernier, on vous recommande d'utiliser ET Legacy . Un bonheur ne venant jamais seul, Bethesda a publié un nouveau journal des développeurs de Starfield . Inon Zur (compositeur) et Mark Lampert (audio director) expliquent comment ils ont créé la musique du jeu. Mine de rien, le jeu nous intrigue pas mal. La perspective d'un Skyrim de l'espace n'est pas déplaisante et cela fait 20 ans que Bethesda Game Studios n'a pas sorti autre chose que du Elder Scrolls/Fallout.