Une appli de plus pour Nintendo

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais acheter des jeux, des consoles et des accessoires Switch 1/2 via une appli mobile. Le problème est qu'il s'agit d'une nouvelle appli mobile appelée Nintendo Store. Il s'agit donc de la CINQUIEME appli Nintendo. Elle fait suite à Nintendo Switch (gérer ses amis et ses captures), Nintendo Music (car Môssieur Nintendo ne veut pas faire comme tout le monde et utiliser Spotify), Nintendo Today! (calendrier et pubs) et Nintendo Switch Parental Controls (Je pense que c'est clair). Le plus comique est que la nouvelle appli est relativement inutile vu qu'elle ouvre des pages web pour acheter les jeux...
