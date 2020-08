Un State of Play demain à 22h

Apparemment, Sony n’a pas encore tout annoncé durant ses différentes conférences « E3 Covid-19 Edition », et nous donne rendez-vous demain pour un nouveau State of Play . Cependant, même s’il est question de parler rapidement de quelques jeux PS5, notamment des jeux tiers et indépendants que l’on a pu voir en juin, la vidéo se focalisera bien plus sur des jeux PS4 et PS VR.On sait déjà que ce petit rendez-vous aura une durée de 40 minutes. Et quand on voit le planning de l’année sur PS4, on peut déjà se poser des questions sur ce qui sera présenté. Sachant qu’il n’y aura pas d’informations sur les jeux PlayStation Studio, le matos de la PlayStation 5, le prix de la console, ni même sa date.Rendez-vous à 22h sur Twitch et YouTube, l’occasion aussi de s’abonner à nos chaînes Twitch et YouTube