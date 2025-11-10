ACTU
Un State of Play 100% Asie
Si la journée de demain est fériée chez nous, elle ne l’est pas au Japon ! Et cela tombe bien, puisque Sony propose un State of Play de qualité, puisque centré uniquement sur des jeux produits en Asie. Oui, mais si c’est écrit Japon en kanji dans le titre.
Pas vraiment plus d’indication, à part que la diffusion aura une durée de 40 minutes et que tout cela sera diffusé à 23 h et qu’évidemment, on fera un gros résumé comme d’habitude. Enfin, tout cela sera narré par Yuki Kaji, un acteur qui a fait pas mal de doublage (cf sa page Wikipedia).
