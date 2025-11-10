Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Un State of Play 100% Asie

Frostis Advance par Frostis Advance,  email  @SW-5831-6614-4024
 
Si la journée de demain est fériée chez nous, elle ne l’est pas au Japon ! Et cela tombe bien, puisque Sony propose un State of Play de qualité, puisque centré uniquement sur des jeux produits en Asie. Oui, mais si c’est écrit Japon en kanji dans le titre.

Pas vraiment plus d’indication, à part que la diffusion aura une durée de 40 minutes et que tout cela sera diffusé à 23 h et qu’évidemment, on fera un gros résumé comme d’habitude. Enfin, tout cela sera narré par Yuki Kaji, un acteur qui a fait pas mal de doublage (cf sa page Wikipedia).
Rechercher sur Factornews
 
 