Un show Xbox le 25 janvier

Xbox Direct

C'est confirmé, Microsoft sera le premier à dégainer une conf de présentation de ses jeux de l'année : leDeveloper_Direct (avec l'underscore, ça doit avoir son importance) se tiendra le 25 janvier à 18:00 sur les chaines Twitch et Youtube Xbox. On sait déjà que Redfall devrait une tenir une bonne place, mais que seront aussi présents le nouveau Forza Motorsport , ainsi que The Elder Scrolls Online et Minecraft Legends , ce qui intéressera sûrement quelqu'un, quelque part. Starfield n'est pas mentionné donc on ne s'attend pas à le voir, il aura sûrement droit à son propre show à l'approche de sa date de sortie - qui sera sûrement repoussée (façon de parler puisqu'elle n'a pas encore été annoncée) à la fin de l'année.