Un remaster de plus : Beyond Good And Evil

C'est limite une tradition à ce niveau : l'annonce d'un jeu Ubisoft via une fuite. Hier, quelqu'un est tombé sur les succès Xbox d'un certain Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition. Il faut dire que le jeu était aussi sur la boutique Xbox donc on a pu récupérer les captures officielles. Ca fait déjà beaucoup mais les choses ont empiré quand des joueurs abonnés à Ubisoft+ ont pu télécharger le jeu sur Xbox. Il s'agit peut-être d'une pré-version donc ne faites pas trop gaffe aux captures qui tournent. Ubisoft a fini par officialiser le tout Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition sortira donc en 2024 sur toutes les plateformes et proposera du 4K@60 FPS, des meilleurs graphismes, de l'audio retravaillé, des contrôles repensés et des sauvegardes automatiques. On imagine que Ubi réservait l'annonce pour les Game Awards et qu'ils ont probablement dépensés un paquet de thunes pour s'offrir un spot de pub. Geoff a fait retirer les cartons "WORLD PREMIERE" des pubs Game Awards donc au moins c'est cohérent.