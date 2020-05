Un remake de plus : Tony Hawk's Pro Skater 1+2

C'est l'anniversaire de Tony Hawk aujourd'hui. L'emblématique skater a 52 ans et probablement pas toutes ses dents. Pour fêter cela, il a annoncé via Twitter Tony Hawk's Pro Skater 1+2, un remake des deux premiers jeux, accessoirement les meilleurs opus de la série. Le jeu comportera les niveaux, skaters et musiques d'origine ainsi que des nouvelles fonctionnalités le tout affiché en 4K avec des graphismes flambant neuf.L'éditeur de niveaux et le multi en écran partagé sont aussi présents contrairement à Tony Hawk Pro Skater HD, la première tentative de remake des deux premiers opus. On pourra partager les niveaux créés entre amis. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est développé par Vicarious Visions et sortira le 4 Septembre sur XO, PS4 et l' Epic Games Store