Un premier émulateur sur iOS

Quelques jours après le changement des règles autorisant l'arrivée des émulateurs sur l'App Store, un premier émulateur est arrivé sur la plateforme : iGBA. Il y avait cependant un problème : il s'agissait en fait d'une version modifiée de GBA4iOS, un émulateur open-source. Non seulement le créateur d'iGBA n'a rien demandé à personne mais il a ajouté des pubs et des mouchards dans son appli. Heureusement les utilisateurs ont rapidement ajouté le drapeau rouge et Apple a retiré iGBA de l'App Store Anoter que le développeur de GBA4iOS, Riley Testut, est aussi le créateur de l'AtlStore qui permet de charger des applications non-approuvées par Apple sur iOS. Pour l'instant, il est nécessaire d'installer un serveur sur son PC ou son Mac mais il sera bientôt possible pour les Européens d'installer directement l'AltStore sur leurs téléphones suite aux changements imposés par l'UE