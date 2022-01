Un peu plus loin des étoiles

Carl Jones est le chief operating officer de Cloud Imperium Games. Ca signifie que c'est le type qui s'arrache les cheveux quand il entend Chris Roberts promettre tout et n'importe quoi car c'est son boulot de faire en sorte que ça arrive. Il vient récemment de déménager au Royaume-Uni pour fouetter les développeurs de Squadron 42 et probablement superviser le déménagement à Manchester Le studio de Manchester devrait compter 1000 personnes en 2026 et Carl Jones pense qu'à cette date il y aura plusieurs suites à Squadron 42 en développement . Il pense aussi qu'en 2026 Star Citizen sera un MMORPG conséquent et qu'il faudra ouvrir de nouveaux locaux pour supporter le tout et invester en Asie. Le problème est que Carl Jones n'a aucune idée de quand sortira Squadron 42 et pense que le jeu prendra encore "un ou deux ans en plus" à développer.Quant à Star Citizen, on est arrivé à un point où la dernière alpha, la 3.16, ne comporte qu'un sixième des fonctionnalités promises ... Même la bande-annonce de cette mise à jour a du mal à cacher la pauvreté du contenu. Et c'est sans compter tout ce qui a été déjà livré et qui ne fonctionne pas . Mais genre pas du tout . On sait bien que c'est une alpha mais entre tout ce qu'il reste à développer et tout ce qu'il reste à débugguer, on n'est pas bien sur qu'en 2026 Star Citizen sera un MMORPG conséquent. Ou un MMORPG tout court.