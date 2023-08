Un nouveau départ chez Rockstar Games ?

Il semblerait que Michael Unsworth qui avait débuté en 2007 directement comme Senior dans l’écriture de scénario vidéoludique chez Rockstar Games sur Grand Theft Auto IV , puis qui aura officié sur tous les jeux de la firme étoilée depuis, en devenant directeur de l’écriture en 2019, puis finalement vice-président de l’écriture en 2021 ait quitté la société. Comment le sait-on ? C’est grâce à la mise à jour de son profil Linkedin . En revanche, on ne connaît aucunement les raisons de son départ. Toutefois, comme on laisse traîner nos oreilles un peu partout, on sait que la validation du scénario de Grand Theft Auto VI n’aura pas été un long fleuve tranquille.Après les départs de Leslie Benzies Lazlow Jones , plus un bon nombre de figures moins connues mais non moins talentueuses, cela commence à devenir un peu inquiétant pour l’avenir de Rockstar. Toutefois, on ne manquera pas de souhaiter bonne chance à Michael Unsworth pour ses nouveaux projets.