Un nom pour le Projet Athia

Project Athia avait été présenté durant la conf' PS5 de l'an dernier. C'était mignon comme nom. Ca ressemblait au bruit que fait mon fils quand il éternue. Mais c'était juste un nom de code et on connait désormais le vrai nom : Forspoken A l'occasion, Square a pondu un nouvelle bande-annonce présentée par Ella Balinska qui joue Frey Holland, l'héroïne du jeu. Faites avance rapide jusqu'à 1min50 pour voir du gameplay rempli de "woosh" et de "tiou tiou'.