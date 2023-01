Un héritier illégitime de Fallout chez New Blood

Dans la communauté du modding de l'univers Fallout , certains noms reviennent régulièrement. Adam Lacko porte depuis plusieurs années le projet Van Buren qui souhaite redonner vie au Fallout 3 de feu Black Isle Studios annulé en 2003 en utilisant un moteur moderne tout en gardant le style de ses prédécesseurs. Alexander Berezin lui, est l'artiste qui est intervenu sur le mod Fallout Sonora ainsi que Olympus 2207 . Ces deux "total conversion" de Fallout font vraiment partie du haut du panier des mods de Fallout 2. On lui doit également le clin d'oeil pour les 25 ans de la franchise, le Fallout 2 "FPS" dans GZdoom Fallout Bakersfield Mark Morgan quant à lui, est le musicien et compositeur des bandes originales de Fallout 1, 2 et des Wasteland 2 et 3.On pourrait évidement uniquement parler de toutes leurs réalisations "personnelles" et de leurs contributions à l'univers Fallout mais il se trouve que Dave Oshry le responsable du collectif de développeurs indépendants de New Blood Interactive est un fan de "rétro-futurisme", des jeux isométriques et de l'univers Fallout en général. Vu le pédigrée des moders ci-dessus et leur tropisme pour le post-apo, ce cher Dave a décidé de leur confier la réalisation d'un jeu, encore sans titre, qui reprendrait les codes, l'univers, les mécaniques, etc. des Fallout période isométrique.Si l'on est loin de quelque chose de fini, Dave Oshry poste régulièrement les avancées sur son fil twitter.