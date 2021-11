Un DLC pour Terminator: Resistance

Sorti fin 2019 sans trop faire parler de lui, Terminator: Resistance était un honnête FPS qui n'avait rien de particulièrement brillant mais rien de franchement mauvais non plus, et qui avait surtout pour lui d'être très fidèle à l'ambiance post-Judgment Day entraperçue dans les deux premiers films. Le jeu n'ayant pas trop mal marché, il recevra un DLC payant dès le 10 décembre qui proposera aux joueurs de rejoindre un avant-poste civil ayant subitement cessé de donner signe de vie en compagnie de Kyle Resse (malheusement pas doublé par Michael Biehn), car le fan service, c'est important. On rappelle qu'après ça, le développeur Teyon continuera de bosser sur son Robocop: Rogue City annoncé durant la dernière Nacon Connect