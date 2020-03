Un DLC pour Control

Maison Des Feuilles

Avez-vous joué à Control ? Vous auriez du. C'est un des meilleurs jeux de 2019 . Si vous attendez la version Steam, elle arrive en Aout . Pour les possesseurs de la version EGS, PS4 ou XO, le premier DLC vient de sortir. Appelé The Foundation, il ajoute une nouvelle zone de jeu accessible à ceux qui ont fini le jeu de base. The Foundation poursuit l'histoire de Control. Vous incarnez toujours Jesse à la tête du Federal Bureau Of Control et elle doit faire face à un nouveau problème : le plan Astral est en train de s'inviter dans le plan terrestre compliquant encore plus l'architecture déjà bordélique de laOldest House.En plus de cela, The Foundation ajoute deux nouveaux pouvoirs : la possibilité d'extruder les murs pour créer des plateformes ou tuer des gens et la possibilité de briser des crystaux qui bloquent le passage. La deuxième extension baptisée AWE (Altered World Event) arrivera dans quelques mois et semble être un crossover avec Alan Wake. Je pourrais vous expliquer pourquoi c'est logique mais ce serait vous dévoiler une partie du jeu.