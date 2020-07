Un dernier ver pour la route

1995. Un petit studio anglais appelé Team17 pose les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui Battle Royale : un terrain qui se réduit petit à petit, des caisses d'armes lâchées aléatoirement et un but simple : être le dernier en vie. Leur jeu s'appelle Worms. 2002. Un groupe de moddeurs sort un freeware appelé Soldat . Il reprend le style graphique minimaliste de Worms mais propose des combats en temps réel au lieu du tour par tour de Worms.2020. Les développeurs de Soldat bossent sur Soldat 2 . Pendant ce temps Team17 est devenu un éditeur à succès de jeux indies. La licence Worms se meurt à petit feu mais Team17 tente de la maintenir en vie en sortant des jeux de temps à autre. Le petit nouveau s'appelle Worms Rumble et propose comme Soldat du combat en temps réel dans lequel 32 vers se mettent sur la tronche dans des environnements en 2.5D. Il n'y a pas de destruction de décors mais il y a des accessoires cosmétiques à acheter avec de l'argent réel. On espère qu'il y aura au moins des pantoufles de ver. Le tout sortira cet été sur Steam et PS4 puis plus tard sur PS5.